Fundação Cultural do Pará lança edital para premiação de artistas iniciantes

Candidatos precisam ter residência fixa no Pará, idade igual ou superior a 16 anos, e se inscrever entre 8 deste mês e o dia 24 de março.

A Fundação Cultural do Pará acaba de lançar o Prêmio Novos Contemporâneos 2023. O edital, publicado, nesta terça-feira (7), no Diário Oficial do Estado, premiará até 20 artistas iniciantes que participarão de exposição coletiva com obras inéditas, em diferentes segmentos das artes visuais.

As inscrições podem ser feitas no período de 8 de fevereiro a 24 de março, por meio de formulário virtual. Os candidatos, que precisam ter residência fixa comprovadamente no Pará idade igual ou superior a 16 anos, devem preencher todos os campos dos anexos do edital de forma legível.

O objetivo do concurso é reconhecer e incentivar a produção artística emergente nas diferentes regiões da Amazônia Paraense. Dessa maneira, entre as obras que poderão ser apresentadas estão desenho, pintura, gravura, escultura, instalações, fotografia, assim como outras linguagens da área descritas no edital. O valor total da premiação é de 140 mil reais e cada artista selecionado receberá 7 mil reais.

Mais informações sobre o edital, a FCP disponibiliza o email Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. e o telefone (91) 3202.4313.

Confira o edital completo, clique aqui

Leia o extrato do edital, clique aqui

Fonte: Kalylle Isse / Ascom FCP