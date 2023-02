ÓBIDOS: Semab produz mudas para arborização de espaços públicos e doação para produtores

A cidade de Óbidos conta com belos espaços públicos para o regozijo confortável de lazer dos obidenses e/ou visitantes. Entre esses espaços está a pracinha O, a Praça Sant’Ana, Praça de Santa Terezinha, Praça da Cidade Nova, entre outras, as quais proporcionam vistas arquitetônicas, paisagísticas únicas e peculiares da cidade, e onde as equipes da Seurbi e Semab realizam periodicamente ações de manutenção e revitalização dos jardins, espécies arbóreas e gramados.

A Secretaria de Desenvolvimento Rural e Abastecimento - Semab contribui com ações especializadas nessas ações de manutenção e revitalização desses espaços públicos como na produção de mudas, adubação e, até de podagem. As mudas produzidas em seu viveiro são de ixórias, próprias para jardinagem; ipés, brinco de índio e palmeiras, próprios para arborização. Geralmente a produção destas mudas são para suprir a demanda dos espaços públicos de Óbidos.

Plantação de Ipês na Praça de Sant´Ana

A Semab mantém um viveiro, onde produz mudas que visa promover também o enriquecimento de áreas produtivas ou instalação de SAFs na propriedade do produtor familiar, embora, inicialmente, seja em pequena escala. Para essa finalidade, são produzidas mudas de cacau, açaí, caju, acerola, café, banana, cumarú, graviola, paricá e sumaúma.

Produtores cadastrados e com potencial produtivo, do meio rural do município, adquirem mudas em doação, na quantidade de 20 unidades. A mais que isso, é comercializado a R$3,00 (três reais) qualquer uma das espécies de mudas.

Mudas de Cacau produzidas no viveiro que são distribuidas aos produtores ruais.

Segundo o Secretário da Semab, Roberto Romero, está previsto uma parceria para aquisição de um viveiro padrão, com capacidade para produzir 14 mil mudas/ano, quando serão beneficiados outros munícipes.

FOTOS...



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/5768-obidos-semab-produz-mudas-para-arborizacao-de-espacos-publicos-e-doacao-para-produtores#sigProId48bdcba652 View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br - Com informações e fotos Semab