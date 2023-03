Governo confirma a entrega oficial do Novo Mangueirão para o dia 9 de abril

Testes serão em março, com expectativa de RE x PA, se confirmada a semi-final paraense na Copa Verde ou em outra configuração, caso contrário.

O Novo Mangueirão será entregue em 9 de abril, na última rodada do Parazão, mas antes da inauguração oficial, conforme acordado com a Federação Paraense de Futebol, serão realizados dois eventos-teste, nos dias 26 e 29 de março, caso seja confirmado o Re x Pa na semifinal da Copa Verde, campeonato organizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Se as disputas não forem entre Remo e Paysandu, os eventos-teste serão realizados em outra configuração.

O Novo Mangueirão segue em um formato inédito, com a proposta de ser a maior arena esportiva da região Norte do País, seguindo as diretrizes da Federação Internacional de Futebol (Fifa), para garantir conforto e segurança ao torcedor paraense. A inauguração do vai proporcionar ao público prestigiar o maior clássico da Amazônia.