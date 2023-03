Em Óbidos, Grupo de Teatro Getsêmani realiza ensaios para encenar a Via Sacra

Há três décadas, em Óbidos, o grupo de Teatro Getsêmani vem se apresentando durante a Semana Santa e encenando a Via Sacra, numa verdadeira demonstração de fé. Para isso, durante meses antes dos dias da encenação, o Grupo convoca os jovens atores e começam a preparação para o espetáculo, com ensaios diários até o dia da apresentação.

Assim, nesta quarta-feira, dia 15 de março, registramos algumas imagens do Grupo de Teatro Getsêmani, que está ensaiando no Salão Paroquial, com os atores que participarão da Via Sacra 2023, e que estão se preparando para apresentar o espetáculo.

Segundo informações de Geandre Reis, Diretor do Espetáculo, a encenação da Via Sacra se dará em dois atos, o primeiro será encenado na quinta-feira (6) santa e o segundo ato será apresentado na sexta-feira (7) santa. Sendo que na quinta, após a missa do Lava Pés na Catedral de Sant´Ana, a encenação acontecerá Praça da Cultura, com cenas da chegada de Jesus em Jerusalém, a eucaristia, a tentação e a prisão de Jesus. Na Sexta, após a Procissão do Senhor Morto, a via sacra iniciará no Forte Pauxis, percorrerá as ruas da cidade encenando as várias estações e encerrará com a crucificação e ressureição na Praça da Cultura.

Este ano cerca de 60 atores participarão da via sacra, com 15 pessoas de apoio, tem como Diretor Geral, Geandre Reis e coordenadores Lourdes Bentes e Vander N Andrade.

A encenação da Via Sacra que já faz parte do calendário cultural de Óbidos e tornou-se um dos eventos culturais bastante prestigiados pela população obidense, com a presença de muitos jovens dos Bairros da cidade de Óbidos, que há várias gerações vem se revezando nessa encenação.

www.obidos.net.br – Informações e fotos Vander N ANdrade