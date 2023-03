ÓBIDOS: Comunidade de Andirobal celebra São José

Aconteceu nesse final de semana (18 e 19) a festividade de São José, padroeiro da comunidade do Andirobal, região rural de Óbidos.

A festividade iniciou no sábado com o Círio, que saiu da comunidade Maria Mãe de Deus, no Bom Viver, e encerrou neste domingo, dia 19, quando aconteceu a santa missa, que foi celebrada pelo Padre Leonardo, pároco da Paróquia de São Martinho de Lima, assim como, houve também programação social.

Comunidade do Andirobal

A Comunidade de Andirobal está a 72km distante da cidade de Óbidos, localizada na divisa com o município vizinho de Curuá, as proximidades da PA - 429. Um dos eventos realizados na comunidade do Andirobal é a Festividade de São José, que todo ano é realizada pela comunidade católica do lugar. Outro evento realizado na comunidade é o Festival da Castanha, que é promovido pela Associação Comunitária do Andirobal, integra o calendário anual de eventos do município.

Referente a economia, no início, a agricultura era a principal atividade dos comunitários, assim como a coleta de castanha-do-pará, cumaru, babaçu, jutaicica, resina de breu e outras atividades extrativistas.

Hoje, a agricultura se expandiu e funciona com o plantio de roça de mandioca com a fabricação de farinha e seus derivados, macaxeira e seus derivados, milho, abacaxi, maracujá, banana, feijão, cana de açúcar, arroz, abóboras e hortaliças, muitos desses produtos vendidos na feira do produtor, em Óbidos. Outra atividade muito comum atualmente na comunidade é a pecuária, onde se vê muitas fazendas e pequenas criação de animais.

FOTOS...



www.obidos.net.br – Informações e fotos Paróquia de São Martinho de Lima.