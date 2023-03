ÓBIDOS: Secretaria de Saúde descentraliza ações da campanha ‘Março Lilás’ para região ribeirinha

Iniciativa sensibiliza a população sobre a importância de se prevenir contra o câncer do colo do útero

Orientações em saúde, exames rápidos e atividades físicas marcaram as ações da expedição dos profissionais da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), de Óbidos, que se deslocaram a região da “Costa de Baixo”, área de várzea do município, para levar as informações da campanha “Março Lilás”, que alerta as mulheres para se prevenirem contra o câncer do colo do útero.

As atividades realizadas no sábado (18) foram concentradas no barracão comunitário da Vila Barbosa e beneficiaram moradoras de outras localidades como Vila Viera e Vila Poranga.

Entre os serviços ofertados, testes rápidos de HIV, Sífilis e Hepatites B e C, além de palestra sobre a importância da alimentação saudável, educação em saúde e atividades físicas, com a realização de um jogo amistoso de futebol de campo.

A programação contou ainda com a oferta de serviços de estética para as participantes, e orientações de saúde bucal para crianças, com a entrega de kits de higiene bucal.

O câncer do colo do útero, é a quarta maior causa de morte de mulheres por câncer no Brasil, segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), por isso, as ações da campanha que já estavam sendo realizadas nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da cidade, estão sendo levadas para a zona rural, como explica a enfermeira Camila Ribeiro.

“A campanha Março Lilás tem como objetivo a conscientização e prevenção contra o câncer do colo do útero. E hoje [sábado] estamos realizando uma das ações na comunidade Vila Barbosa. Nossa intenção é facilitar ao máximo que as mulheres que residem nessa região tenham acesso às informações e busquem a prevenção, que nesse caso, é a maior aliada da mulher”, disse a enfermeira.

Geise Pinheiro, Agente Comunitária de Saúde da Vila Barbosa, foi uma das articuladoras da campanha, e destacou a importância de as mulheres ribeirinhas receberem serviços levados pelas profissionais de saúde.

“Buscamos fazer parcerias com as comunidades, com a Secretaria de Saúde, pra gente reunir as mulheres e fazer além desse momento de orientação, um jogo de bola que a gente denominou de Março Lilás, pra também valorizar as nossas mulheres”, disse a agente de saúde.

O sentimento de valorização e de cuidado tomou conta das dezenas de mulheres que estiveram presentes na programação, como expressou Solange Vieira, moradora da comunidade Vila Vieira.

“É muito importante essa ação porque evita um gasto de a gente ir até a cidade, e também é a primeira vez que veio o ‘Março Lilás’. Por isso eu aproveitei pra fazer os testes rápidos de HIV, Sífilis e Hepatite, medi a glicemia e aferi a pressão”, comentou.

As ações da campanha continuam até o fim do mês de março em toda a rede de assistência da Secretaria de Saúde.

FONTE: Comunicação/PMO