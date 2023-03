Projeto forma mais de 100 comunitários em Oriximiná

Iniciativa, conduzida pela MRN em parceria com o CESI, é voltada para capacitação profissional e elevação escolar de comunidades quilombolas e ribeirinhas.

Alegria e emoção marcaram a formatura dos mais de 100 alunos dos cursos ofertados no Projeto Educação Pelo Trombetas, conduzido pela Mineração Rio do Norte (MRN) em parceria com o Centro de Estudos Sociais Interestadual (CESI). A cerimônia foi realizada no Cineteatro de Porto Trombetas, município de Oriximiná, oeste do Pará.

O projeto começou a ser articulado em junho de 2022 e, desde o mês de agosto, já formou 19 profissionais de Solda e Vulcanização, 24 operadores de equipamentos de mineração e 32 bombeiros civis, somando 75 pessoas no total. Professor no curso de Bombeiro Civil, foi a primeira vez que João Paulo Souza atuou junto às comunidades como instrutor. Um desafio que ele se diz grato ao ver os alunos formados. “O que eu mais destaco na formação dos alunos é o trabalho em equipe, que é algo essencial para quem pretende atuar como bombeiro civil”, afirmou.

O sentimento de gratidão é compartilhado pela agricultora Telma Batista, que não escondeu a emoção ao presenciar a filha Laiane Ferreira recebendo a certificação. Segundo a mãe, os desafios não têm limitado as conquistas da filha que tem deficiência auditiva. “Por onde ela entra, ela luta e conquista os objetivos. E o fato de ela ser uma pessoa com deficiência não tem impedido que os sonhos dela também se concretizem. Minha filha já está no ensino superior, tira boas notas, então minha alegria é imensa”, relatou.

Da comunidade Lago do Ajudante, aos 25 anos, Laiane Ferreira está se graduando em Matemática. Fez o curso de Corte & Costura porque se diz muito interessada e pretende se aprofundar ainda mais na área. “Eu me sinto muito realizada por saber que minha deficiência não me impede de realizar o que quero. Minha mãe sempre acreditou que eu sou capaz de fazer qualquer coisa, de conquistar os meus sonhos”, disse.

Quem também prestigiou o evento foi o cacique geral da Aldeia Mapuera, Elizeu Rodrigues, da etnia Wai Wai. Além de compor a mesa da solenidade, ele parabenizou os familiares que receberam a certificação do curso de Bombeiro Civil. “Essa é uma grande vitória dos povos indígenas, que sempre têm lutado pela educação. Isso é muito importante para nós”, garantiu.

O professor e pesquisador do CESI, Marcelino Conti participou da solenidade e destacou a importância dos cursos para transformar histórias em Oriximiná. “Com esse projeto, nós colocamos em prática a teoria da mudança, que sempre passa pela educação. Nós usamos o nosso jeito amazônida para agregar valor e transbordar prosperidade, porque os cursos proporcionam qualificação profissional, emprego, renda e dignidade para os nossos comunitários”, disse.

“Esse momento é muito especial e só foi possível pelo esforço e dedicação de cada um dos estudantes. É um momento muito importante, pois significa esperança para todos nós, em especial para a MRN porque o investimento em educação é um valor nesta empresa. Nós acreditamos que a educação transforma a vida das pessoas. Esse é o legado que a empresa vai deixar com a sua atividade aqui”, destacou Vladimir Moreira, diretor de Sustentabilidade e Jurídico da companhia.

Educação e Qualificação

O Projeto Educação Pelo Trombetas está organizado em três eixos de atuação. Na modalidade Elevação de Escolaridade, é ofertado um curso preparatório para o Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja), destinado a estudantes e/ou trabalhadores que não concluíram o Ensino Fundamental e o Ensino Médio. Já nas modalidades Cursos Livres e Formação e Qualificação Profissional, o objetivo é gerar renda, seja preparando as pessoas para vagas oferecidas pela MRN e empresas da região ou para terem seu próprio negócio.

