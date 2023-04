ÓBIDOS: A pastoral da Juventude de São Martinho de Lima encena a Via Sacra Jovem

A pastoral da Juventude da Paróquia São Mrtinho de Lima, em Óbidos, por mais um ano presenteou a todos com a encenação da Via Sacra Jovem, que teve como tema: A Cruz de Cristo é a Cruz dos idosos.

Este ano ocorreram duas apresentações, na Vila união Curumu e em Santa Teresinha. Mais de 150 jovens participaram diretamente da encenação, que entre tantas novidades, se destaca pela produção. Cenários bem elaborados, que retratam a realidade que Jesus vivenciou.

A via sacra jovem iniciou com uma cena que emocionou a todos, quando Maria jovem vai com José e o menino Jesus visitar a casa de Sant’Ana e São Joaquim, em seguida uma bela coreografia foi apresentada sobre Sant’Ana, que levou ao público aplaudir de pé a figura de Sant’Ana. Em seguida aconteceu a Santa Ceia, e a tentação de Jesus no deserto, destaque também para o cenário, é a produção do diabo, que veio na face masculina e feminina. Uma novidade aconteceu neste momento, onde um idoso foi também atentado pelo diabo, que questiona o abandono que o mesmo sofre pela família, em seguida o mesmo apareceu morto ao lado de Judas, ambos tiram a própria vida.

Após a prisão de Jesus o mesmo foi levado a julgamento, um grande palco foi montado para essa cena, onde inicialmente Jesus está perante o Sinédrio, em seguida é levado a Pilatos, neste momento o público é surpreendido quando o cenário gira e surge um novo cenário com os atores já no palácio de Pilatos, logo em seguida no palco gira normalmente é surge o palácio de Herodes, muitos aplausos do público com essa grande novidade.

Após o julgamento Jesus inicia o caminho rumo ao calvário pelas ruas do bairro, até o retorno para o campo da praça, onde aconteceu a crucificação de Jesus. A via sacra Jovem termina quando Jesus Ressuscitado surge elevado aos céus, é uma grande queima de fogos marca a vitória de Jesus.

Informações:Paróquia São Martinho de Lima