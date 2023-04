Casa Familiar Rural de Óbidos está retomando suas atividades

As Casas Familiares Rurais (CFRs) tiveram origem na França, na década de 1930, por iniciativa de um grupo de famílias camponesas interessadas na formação profissional aliada à educação humana para seus filhos. Hoje, essa forma diferenciada de ensino está disseminada nos quatro cantos do planeta, sendo que a Casas Familiares Rurais chegou no Brasil, por Pernambuco, em 1968 e ao sul do país, no município de Barracão, estado do Paraná, em 1989, hoje com forte aceitação no Pará e no Brasil.

Em Óbidos, Casa Familiar Rural foi fundada em 2001 com objetivo de trabalhar com jovens do campo ou qualquer pessoa adulta que não teve acesso à educação. A metodologia empregada é a “Pedagogia da Alternância”, que visa proporcionar aos educandos a oportunidade de analisar e participar da realidade em que vivem, buscando a sua transformação, através de curso do Ensino Médio integrado ao Curso Técnico em Agropecuária, Agroecologia, Zootecnia, entre outros.

Turma de alunos da Casa Familiar Rural de Óbidos

Essa modalidade de ensino consiste em que os jovens passam duas semanas na sua propriedade convivendo com a família, com a comunidade e aplicando na prática os conhecimentos adquiridos, e uma semana na Casa Familiar, adquirindo novos conhecimentos para a vida profissional e para a sua formação geral. Este método permite que os jovens discutam a realidade com a família e com os monitores sobre a aplicação de novas técnicas. Esta discussão provoca reflexões e novas formas de pensar e agir na propriedade e na comunidade visando melhor produtividade.

A Professora Selma Siqueira, que é pedagoga e secretária da Associação e Escola da Casa Familiar Rural de Óbidos, explicou: “A pedagogia da alternância acontece dessa forma e tem os monitores que são os professores e os alunos recebem formação integral com a base curricular comum, que é a mesma base curricular das escolas do estado e nela, eles recebem também formação sobre temas diversificados inclusive formação técnica profissionalizante.”

Em reunião Profa. Selma (ao fundo) e Alberto Alves Presidente (1º Lado Direito)

Sobre a fundação da Família Rural, Selma contextualizou os motivos que levaram a sua implementação em Óbidos: “Ela foi fundada em 2001 porque a gente entendeu que naquele momento estavam surgindo as galeras aqui Óbidos e muitos jovens vinham das suas comunidades em busca de estudo e acabavam se envolvendo com essas galeras. Eu acompanhei vários casos na época como Conselheira de Direitos da criança do adolescente, isso fez com que a gente abraçasse esse projeto porque a gente acreditou que iria levar educação pro jovem lá na comunidade dele”, informou.

“Os alunos passam também por um estágio no terceiro ano, geralmente em propriedades rurais, pra ganharem experiências, sempre acompanhados dos técnicos. Essas experiências eles colocam em prática em suas próprias propriedades. Essa prática faz parte da Carga horária dos Cursos ofertados. Aqui já aconteceram vários cursos na área de agricultura e agropecuária e a gente sabe de muitos resultados positivos”, comento Selma.

Alunos realizando prática de plantio

Professora Selma explicou também, que várias turmas concluíram o curso técnico e ensino médio pela Casa Familiar Rural, os quais foram devidamente diplomados, entretanto, isso aconteceu até 2013, a partir daí, tiveram turmas com cerca de 40 alunos, que não foram diplomadas, pois os cursos oferecidos precisavam ser registrados e autorizados pelo Ministério da Educação (MEC), para gerar um código nos Sistec para que esses jovens pudessem ter reconhecimento, tanto de ensino médio, como do ensino técnico profissionalizante, em qualquer lugar do Brasil.

Retomando das atividades

Desativada desde 2016, agora, a nova diretoria da Associação Casa Familiar Rural de Óbidos, que tem como presidente o senhor Alberto Rubens da Rocha Alves, está pronta para retornar suas atividades, haja vista, que depois de muita mobilização e luta junto aos órgãos para autorizar os cursos, finalmente conseguiram regularizar o a situação da Casa Familiar Rural junto ao Conselho Estadual de Educação e junto ao Ministério da Educação (MEC) e autorização para curso do Ensino Médio integrado ao Curso Técnico em Agropecuária.

Segundo informações da Professora Selma, já conseguiram fazer o levantamento dos alunos que não foram diplomados, os quais já foram cadastrados no sistema do MEC e eles já estão todos com o código de autorização para serem diplomados. “Nós estamos trabalhando agora para reunir as notas e verificando a documentação deles para não ter nenhum erro, e a gente fazer essa diplomação”, informou a Profa. Selma.

Paralelo a isso, a direção da escola estava reunindo com o conselho estadual de educação e Assembleia Legislativa, de forma remota, enquanto uma Comissão da Associação Regional das Casas Familiares Rurais - ARCAFAR acompanhava essas discussões de forma presencial, até que o governo do estado aceitou fazer um convênio com a as Casas Familiares Rurais através da associação regional.

Colação de Grau

No dia 6 de maio de 2023, a Associação da Casa Familiar Rural de Óbidos, mantenedora da Escola Comunitária Casa Familiar Rural de Óbidos, realizará a diplomação dos alunos que estavam pendentes, agora concluintes do Ensino Médio Integrado ao Curso Técnico Agropecuário.

“A gente vai chamar todos os parceiros, IFPA, UFOPA, Adepará EMATER, Secretaria de Agricultura e todos os apoiadores do projeto. Todos estão convidados a participar conosco desse momento, pois queremos também noticiar e convidar para que possamos fortalecer essa parceria e dar continuidade a novos cursos que já estão autorizados para começar no segundo semestre”, finalizou a Prof. Selma.

Por João Canto

As fotos seguintes são de turmas que se formaram na Escola Comunitária Casa Familiar Rural de Óbidos.



www.obidos.net.br - Fotos cedidas pela Profa. Selma Siqueira

