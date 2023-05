Dr. Daniel parabeniza obidenses que moram em Manaus pela recepção da imagem de Sant´Ana

MANAUS: Na manhã desta segunda-feira, dia 22 de maio, o vereador Dr. Daniel Vasconcelos (PSC), em pronunciamento na Câmara Municipal de Manaus (CMM), parabenizou a comunidade católica de Óbidos, no estado do Pará, que reside na capital amazonense, pela belíssima festa de recepção à imagem peregrina de Senhora Sant’Ana, padroeira do município de Óbidos.

A recepção ocorreu neste domingo (21) no Porto da cidade. Em seguida, a imagem foi levada em carreata ao Santuário de São Operário, no bairro Praça 14 de Janeiro, onde foi celebrada uma Missa.

De acordo com o parlamentar, a peregrinação da padroeira de Óbidos, fortalece a fé e a cultura do grupo que reside em Manaus.

Fonte: Comunicação/CMM