Pesca comunitária captura mais de 10 mil toneladas de mapará em Boa Vista do Tapará

Começou na quinta-feira (01) e segue até o sábado (03) a pesca comunitária do mapará. A pescaria é realizada por comunitários de Boa Vista do Tapará, na região de várzea de Santarém. A expectativa é que sejam capturadas cerca de 15 toneladas da espécie. Esse é o quarto ano em que a comunidade realiza o evento no Lago do Mucajepaua. O lago obedece a critérios específicos de preservação: os comunitários realizam as fiscalizações voluntárias para impedir que ocorra a pesca fora do período determinado. A safra da espécie é nos meses de junho e julho.

Pesca do Mapará em Santarém

“Hoje nós temos uma festa não só comunitária, mas uma festa regional. Esse é o quarto ano que recebemos todos os visitantes em nossa comunidade para verem nossa produção. Vivemos do lago e das espécies que vivem nele. Trabalhamos o ano todo, hoje é dia de colher os frutos”, disse Gigi, presidente da comunidade.

O manejo do pescado é realizado em parceria com a Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria de Meio Ambiente (Semma). Todo peixe pescado é vendido a uma empresa e comercializado na região metropolitana de Belém, em especial nos municípios de Breves e Abaetetuba. Cerca de 300 famílias vivem na comunidade e sobrevivem do manejo.

“É muito legal participar de eventos como esse. Nós, da Semma, passamos o ano todo acompanhando a comunidade e dando suporte aos pescadores no manejo e nas fiscalizações. É bom ver que todo trabalho surte efeito. Esse é um exemplo para as demais comunidades, pois nós precisamos preservar cada vez mais o que temos”, destacou Arlen Lemos, agente de Fiscalização.

FONTE: Comunicação/PMS