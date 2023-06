Inscrições ao Mestrado em Sociedade, Ambiente e Qualidade de Vida  estão abertas

A Universidade Federal do Oeste do Pará - Ufopa está com inscrições abertas para o Mestrado em Sociedade, Ambiente e Qualidade de Vida (PPGSAQ), ofertado pelo Instituto de Formação Interdisciplinar e Intercultural (IFII). As inscrições ao Processo Seletivo poderão ser efetuadas até o dia 11 de junho pela internet, gratuitamente e para se inscrever CLIQUE AQUI.

Para o ano letivo de 2023, são ofertadas 25 vagas, distribuídas em duas linhas de pesquisa: Políticas Públicas, Diversidade e Desenvolvimento Amazônico; e Biodiversidade, Saúde e Sustentabilidade.

O curso de Mestrado Acadêmico em Sociedade, Ambiente e Qualidade de Vida caracteriza-se pela pluralidade de abordagens teóricas e metodológicas que visa à formação de pesquisadores capazes de investigar, refletir e gerenciar as complexidades, desafios e conflitos ligados às mediações do ser humano com a natureza, sob a égide da sustentabilidade, saúde ambiental e qualidade de vida.

O processo seletivo para ingresso no curso ocorrerá de forma virtual, compreendendo três fases: avaliação do projeto de pesquisa; análise do currículo Lattes e entrevista.

O processo seletivo poderá ser acompanhado nas páginas do Programa de Pós-Graduação em Sociedade, Ambiente e Qualidade de Vida (PPGSAQ/CFI/UFOPA).

Serviços:

- Mais informações acesse o EDITAL.

- Inscrição CLIQUE AQUI

- Mais informações PPGSAQ/CFI/UFOPA

- Informações Sobre o Curso

Com informações PPGSAQ/CFI/UFOPA