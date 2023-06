Em Óbidos, Dr. Drauzio Varella visitou a Catedral de Sant'Ana e o Hospital Dom Floriano

Na manhã desta quinta-feira, DIA 08, o Doutor Drauzio Varella, esteve visitando a Catedral de Sant'Ana, onde foi recebido pelo Padre Adalberto Santos, Pároco de Sant'Ana, na ocasião, o Pároco relatou um pouco da história da Catedral, e toda a riqueza de cada detalhe que já foi feito durante todos esses anos, além do Projeto "Árvore da Vida", que conta um pouco dos trabalhos e detalhes dos mosaicos e vitrais, que estão no Presbítero da Igreja, e sobre a missão da Igreja na região, a evangelização e os esforços para que os trabalhos pastorais e sociais continuem.

A visita se estendeu até o Hospital Dom Floriano na Providência de Deus, para conhecer um pouco da realidade da saúde no município de Óbidos e os trabalhos que são realizados para poder atender melhor o povo que mais precisa de saúde e cuidados. Atualmente o Hospital é gerenciado pela Associação Lar São Francisco na Providência de Deus, tendo como diretor do Hospital, o Bispo Diocesano Dom Bernardo Johannes.

O Dr. Drauzio Varella é um médico, oncologista, cientista e escritor brasileiro, é conhecido por popularizar a informação médica no Brasil, através de aparições em programas de rádio, TV e pela Internet, com um site e canal no Youtube. E estava acompanhando um grupo de médicos da ONG Zoé. A ONG é uma associação sem fins lucrativos que apoia populações amazônicas com acesso limitado aos cuidados com a saúde.

Fonte: Diocese de Óbidos