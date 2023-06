A tradição de ornamentar as ruas de Óbidos para Corpus Christi é mantida

As tradicionais celebrações de Corpus Christi e a ornamentação das ruas de Óbidos continuam, conforme registo feito nesta quinta-feira, dia 08. Na Praça de Sant'Ana, foi possível presenciar a população enfeitando as ruas ao redor da praça, por onde a procissão passará.

No calendário religioso cristão, a data lembra a instituição do sacramento da Eucaristia, sendo que a expressão latina Corpus Christi significa Corpo de Cristo e é o dia em que a Igreja Católica celebra o corpo e o sangue de Jesus, presentes na hóstia consagrada. A tradição de enfeitar as ruas com tapetes coloridos para a passagem da procissão de Corpus Christi foi trazida ao Brasil pelos portugueses, durante a colonização.

Em Óbidos, mesmo em menor proporção, a tradição continua viva. Desde cedo, membros das comunidades de Sant'Ana, São Pedro, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Lourdes e Santa Maria iniciaram os trabalhos para confeccionar tapetes coloridos, como pode ser visto nas imagens a seguir.

De acordo com a programação, hoje, quinta-feira (08), às 17h, acontecerá a Santa Missa na Escola São Francisco. Às 18h30, terá início a procissão e, às 19h, acontecerá a Vigília Eucarística, em frente a Catedral de Sant´Ana.

FOTOS....



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/6048-a-tradicao-de-ornamentar-as-ruas-de-obidos-para-corpus-christi-e-mantida#sigProId157a9e7c3a View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br