O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) de Óbidos, por meio da Comissão Especial e no uso de suas atribuições legais, divulgou nesta segunda-feira, dia 12, a relação dos candidatos que tiveram suas inscrições deferida para registro das candidaturas do Processo de Escolha Unificado dos Membros do Conselho Tutelar do município de Óbidos, Estado do Pará, mandato 2024/2028.

Confira a Relação:

- Clique AQUI para acessar o documento em PDF

