Pelo oitavo ano acontece a Caminhada “Uma Demonstração de Fé”, de Óbidos para Alenquer

A Caminhada “Uma Demonstração de Fé” acontece entre Óbidos e Alenquer durante a festividade de Santo Antônio.

Na última semana, um grupo de amigos teve uma experiência marcante ao participar da VIII Caminhada, intitulada "Uma Demonstração de Fé". Ao longo de quatro dias, eles percorreram 164 km, partindo da capela de Lourdes, em Óbidos, no dia 07 de junho, chegando à Matriz de Santo Antônio, em Alenquer. Essa jornada de devoção foi acompanhada pela imagem da Nossa Padroeira Sant'Ana, que foi carregada com muito amor e devoção por cada um dos caminhantes.

Desde o início, a caminhada foi repleta de emoção e generosidade. A comunidade local e as pessoas das vilas próximas acolheram os caminhantes com entusiasmo, carinho e forneceram alimentos e todo o apoio necessário para confortá-los ao longo do percurso. Durante a jornada, o grupo visitou 14 capelas e várias casas que também receberam a visita da imagem de Sant'Ana.

Ao longo do caminho, inúmeros testemunhos de fé foram compartilhados pelos caminhantes. Um desses testemunhos foi dado pelo professor Moisés Queiroz, que emocionado disse: "Não tenho palavras para descrever o que eu vivi nessa caminhada". Moisés também falou sobre o momento singular de devoção que vivenciou ao carregar a imagem da Padroeira pelas ruas de Alenquer quando chegaram, onde os moradores demonstraram um profundo respeito e devoção à Padroeira da diocese.

A experiência vivida por esses caminhantes foi tão significativa que eles consideram a possibilidade de escrever um livro para relatar todos os acontecimentos ao caminhar por quatro dias ao lado de amigos, carregando uma mochila cheia de remédios e sofrendo com calos nos pés. Durante a caminhada, eles compartilharam muitas orações, piadas, histórias e músicas, fortalecendo ainda mais a união entre eles.

Uma menção especial foi feita à cidade de Alenquer, onde os caminhantes foram recebidos com grande hospitalidade e quando ocorreu o falecimento do genitor de uma das participantes. Neste momento difícil, eles expressaram seus sentimentos e pediram a Deus que console o coração de toda a família.

O grupo de amigos que realizou essa caminhada expressou sua gratidão a todos que os receberam nessa cidade maravilhosa. Eles também ressaltaram que jamais esquecerão dos dias que passaram juntos, lado a lado, enfrentando os desafios do percurso. Além disso, eles mencionaram a presença inspiradora de Miltinho, um membro do grupo que completou o percurso com seus 79 anos, servindo de estímulo para que todos continuem a participar dessa jornada de fé no próximo ano.

Ao encerrar o relato dessa jornada inesquecível, eles agradeceram a todos que apoiaram a caminhada, incluindo Joaquim, Wania e o esposo desta última pessoa citada. E, por fim, agradeceram a Deus por tudo.

O texto foi baseado nas informações de Nivaldo Medeiros - Coordenador Geral do Evento, sendo que participaram da caminhada: Altair, Ivaldo, Milton, Sr. João, Toti, Daniela, Ana Fonseca, Moisés, Aluízio, Daniel, Gracinei, Raimundo Nonato, Haroldo Figueiredo, Reginaldo, José Luiz e Adalberto. No apoio dona Nilce, Gedean, Adeilton, Aldinha, Erique Figueiredo, Jerry e a esposa do Reginaldo.

Por: www.obidos.net.br – Com informações e fotos de Nivaldo Medeiros e Diocese de Óbidos