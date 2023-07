Óbidos: Lanchas escolares estão sendo preparadas para o transporte de alunos da região ribeirinha

Com o início do ano letivo se aproximando na região ribeirinha de Óbidos, os esforços para garantir o transporte seguro dos alunos da área de várzea estão em pleno andamento. As lanchas escolares estão passando por adaptações e recebendo novos equipamentos de navegação, a fim de assegurar viagens tranquilas e eficientes.

A Secretaria de Educação de Óbidos investiu em melhorias significativas nas lanchas escolares, priorizando a segurança e o conforto dos estudantes. Os trabalhos incluem a instalação de novos equipamentos de navegação, como rádios comunicadores para manter a comunicação constante entre as embarcações, garantindo um fluxo eficiente durante as travessias.

Além disso, foram adicionados sistemas de iluminação de LED externa, luzes de navegação e buzinas, proporcionando maior visibilidade e segurança durante a navegação noturna ou em condições climáticas adversas. Essas melhorias ajudarão os estudantes e a tripulação a identificar obstáculos e evitar possíveis riscos.

Outro ponto importante é a substituição dos motores das lanchas. A Secretaria de Educação adquiriu novos motores, que em breve serão instalados nas embarcações, garantindo um desempenho mais eficiente e confiável.

Com os trabalhos em andamento, a expectativa é de que seis embarcações estejam aptas para navegação ainda nesta semana, antes do início do ano letivo. As demais lanchas também receberão os novos equipamentos e motores nos próximos dias, garantindo que todos os alunos da zona rural tenham acesso ao transporte seguro e de qualidade.

O investimento da Secretaria de Educação de Óbidos visa melhorar o transporte escolar nas regiões rurais, geograficamente desafiadoras. A preparação das lanchas escolares para o transporte dos alunos da zona rural é um passo significativo para garantir que os estudante seja privado do direito fundamental à educação de qualidade.

