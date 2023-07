Instituto Alcoa promove Festival da Cultura Empreendedora 2023

"Da necessidade à oportunidade: a jornada do(a) empreendedor(a).” Essa é a temática da terceira edição do Festival da Cultura Empreendedora, evento promovido anualmente pelo Instituto Alcoa com o objetivo de colocar em pauta o empreendedorismo e como ele acontece nos diferentes territórios de atuação do Instituto Alcoa e suas regiões: Juruti (PA), São Luís (MA) e Poços de Caldas (MG).

A edição 2023 reunirá especialistas, colaboradores(as) da Alcoa, organizações sociais e empreendedores(as) para discutir os diferentes caminhos e motivações para que cada vez mais brasileiros e brasileiras façam parte do ecossistema empreendedor.

Juntas pelo bem comum

Todo ano, o Instituto Alcoa define um fio condutor que guia todas as ações e iniciativas desenvolvidas. Para 2023, a inspiração é: Comunidades transformadoras: juntas pelo bem comum.

Por isso, para colocar o tema em prática, este ano o evento traz algumas novidades. O Instituto Alcoa selecionou organizações locais de Juruti (PA), São Luís (MA) e Poços de Caldas (MG), que serão responsáveis pela execução dos eventos presenciais locais.

Programação

O primeiro dia do evento, 6 de julho, será realizado de forma online e contará com um painel composto por duas mesas de debate.

A primeira, com o tema “Assessoria e inovação para o empreendedorismo”, contará com a participação de Jennifer Rodrigues, sócia-fundadora da Empreende Aí, e Lucas Gustavo Fonseca, da Secretaria de Planejamento e Orçamento do Maranhão.

Em seguida, é a vez de Gabriela Chaves, da Plataforma de ensino NoFront – Empoderamento Financeiro, e Vinnicius Rodrigo Ferreira Nazaré, Jovem Transformador Ashoka e criador da startup Cordel discutirem suas experiências enquanto jovens empreendedores.

Os demais dias de Festival - 7 e 11 de julho - contarão com atividades presenciais e/ou online realizadas nos territórios de atuação do IA.

Juruti (PA)

Exposição de Empreendedores, Roda de Conversas e Mentorias: 07/07 (Sexta-feira), às 18h. Local: Centro de Convivência Madre Clélia – Rua Joaquim Gomes do Amaral, 786, Bairro Centro.

Fique por dentro

O site do evento- www.festculturaempreendedora.com.br - já está no ar. O portal reúne a programação do evento, atualizada periodicamente, bem como as peças de divulgação do Festival disponíveis para download, dicas, notícias, pesquisas e estudos relacionados ao mundo do empreendedorismo, além de produções do Instituto Alcoa sobre o tema.

Fonte: Comunicação/Alcoa