SEMAB: Serviço de ATER desperta melhoria e valorização produtiva no campo

No município de Óbidos, produtores organizados de várias comunidades do meio rural, terra firme e várzea, frequentemente recebem o serviço de assistência técnica e extensão rural – ATER, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Abastecimento (SEMAB), pelo interesse comum de se qualificar, desenvolver e fortalecer aptidões produtivas com potencial de gerar e aumentar a renda familiar de forma sustentável.

Mas também, o serviço de ATER no campo vem contribuindo no repasse de informações e esclarecimentos sobre oportunidades de políticas públicas que beneficiam a categoria dos produtores da agricultura familiar; como é o caso do Cadastro do Agricultor Familiar – CAF, o Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, o Programa de Aquisição de Alimentos - PAA, o acesso ao crédito, entre outros programas.

Toda essa contribuição do serviço de ATER vem sendo importante no município, sobretudo pelo despertar ou motivar os produtores na melhora produtiva de alimentos visando mercados que valorizam a produção familiar.

Recentemente, foi constatado nas comunidades de Refúgio, Colônia Nazaré, Cuecé e Vila Vieira: o aprimoramento de consórcio de cultivos de ciclo curto e aumento da produção de hortas com sistema de irrigação; a produção de mudas de espécies agroflorestais para enriquecer suas propriedades, com açaí, acerola, cacau, cumarú, camu-camu, entre outros; a revitalização e manejo de agroflorestas com castanheiras e café; a melhoria de unidades de beneficiamento artesanal de alimentos em consonância às exigências mínimas das normas de sanidade (casa de farinha, moendas de cana de açúcar, entre outros empreendimentos) e; a melhoria na criação de animais.

Nesse contexto, a SEMAB, buscando contribuir na geração de emprego e renda no meio rural do município de Óbidos, vem colocando esforços para alcançar esse objetivo, em favor do segmento produtivo do campo.

FOTOS...



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/6128-semab-servico-de-ater-desperta-melhoria-e-valorizacao-produtiva-no-campo#sigProId01c34a991c View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br – Com Informações da SEMAB