A imagem peregrina de Senhora Sant´Ana se encontra com NS de Nazaré em Santarém

As imagem peregrina da padroeira dos paraenses, Nossa Senhora de Nazaré, está visitando a cidade de Santarém no oeste do Pará, assim como a padroeira dos obidenses Senhora Sant´Ana.

Na noite desta quinta-feira, dia 6 de julho, a equipe da visita de Nossa Senhora de Nazaré, em Santarém, realizou uma noite para louvar com Jesus Cristo, na área coberta ao lado da Igreja de Nossa Senhora Aparecida, no bairro Aparecida, sendo que nesse momento aconteceu o encontro de Senhora Sant´Ana e NS de Nazaré, que emocionou os presentes.

A Noite festiva de louvor e oração contou com a presença de vários artistas católicos que fazem parte das bandas e ministérios santarenos, sendo que 11 artistas católicos se apresentaram no complexo paroquial de Nossa Senhora Aparecida.

O vídeo seguinte mostra o encontro de Senhora Sant´Ana e NS de Nazaré, veja:

A imagem peregrina de Sant´Ana retorna hoje (07) para Óbidos e a Imagem de Nossa Senhora de Nazaré continuará a peregrinação em Santarém, até dia 09 de julho, com uma programação começa na igreja Nossa Senhora de Nazaré, no bairro Vitória Régia. Depois disso a imagem segue para a região do Eixo Forte e no domingo (9) retorna para a área de urbana, onde segue a programação das visitações no município.

