Peregrinação de Sant'Ana em Santarém encerra sexta-feira, dia 07, com missa na Catedral

Santarém, 06 de julho de 2023 - A tão aguardada Peregrinação da Imagem de Sant'Ana em Santarém está chegando ao seu fim. Após semana de intensa devoção e fé, a peregrinação será encerrada nesta sexta-feira, dia 07 de julho, com uma Missa na Catedral Metropolitana de Nossa Senhora da Conceição, com início marcado para as 18h.

Desde o início da peregrinação, a Imagem de Sant'Ana percorreu diversas residências de obidenses residentes em Santarém, levando bênçãos e renovando a fé dos devotos. Essa tradição, que ocorre anualmente, fortalece os laços de devoção e aproxima a comunidade em torno da padroeira.

Após a Missa de encerramento, a Imagem de Sant'Ana seguirá em uma carreata especial até o Terminal Hidroviário, onde será entregue ao Comandante da F/B Princesa de Óbidos. Em seguida, ela partirá em direção a Óbidos, finalizando assim a peregrinação deste ano.

O retorno da imagem à sua terra natal marca o início das festividades em Óbidos, que ocorrerão entre os dias 09 e 26 de julho. Durante esse período, a cidade estará repleta de celebrações, procissões e eventos religiosos em honra a Sant'Ana, reunindo devotos de várias regiões.

A Coordenação da Peregrinação gentilmente cedeu algumas imagens das visitas realizadas nas residências dos obidenses residentes em Santarém. Essas fotos mostram momentos de emoção e devoção compartilhados pelos fiéis durante a passagem da imagem.

Agora, os olhares se voltam para Óbidos, onde a festividade ganhará ainda mais brilho e entusiasmo. É um momento de alegria e celebração para todos aqueles que participaram da peregrinação, renovando a fé e estreitando os laços com a Senhora Sant'Ana.

FOTOS....



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/6127-peregrinacao-de-sant-ana-em-santarem-encerra-sexta-feira-dia-07-com-missa-na-catedral#sigProId1a973c64e7 View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br