Projeto de agricultura familiar estimula empreendedorismo em comunidade de Oriximiná

Conquista em concurso de farinha de mandioca está entre os resultados da iniciativa

É na comunidade Ascenção, zona rural do município de Oriximiná, oeste do Pará, que capacitações implementadas por meio de cursos, oficinas e visitas técnicas, com foco nas culturas tradicionais, têm fortalecido a geração de renda de 18 famílias, e estimulado o empreendedorismo local. É o Projeto de Agricultura Familiar desenvolvido pela Mineração Rio do Norte (MRN). A conquista da comunidade do primeiro lugar de um concurso de farinha de mandioca está entre os resultados da iniciativa.

“O objetivo desse projeto é fomentar o desenvolvimento sustentável da comunidade, visando fortalecer e melhorar as práticas de manejo adotadas nos cultivos existentes. As atividades, além de impactarem de maneira positiva na geração de renda, buscam melhorar a interação entre o homem e o meio ambiente, que é de suma importância para a sustentabilidade dos processos produtivos”, explica a consultora Danúbia Barros, do Grupo Florestas Engenharia, que dá o suporte técnico ao projeto.

As capacitações recebidas pelo projeto são somadas aos saberes locais. Uma parceria que já colhe frutos. No final do mês de junho, a comunidade Ascensão foi a campeã do I Concurso da Melhor Farinha, durante o 1° Festival da Mandioca, realizado pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Oriximiná. O evento teve o intuito de potencializar a produção agrícola familiar das comunidades rurais do município.

Conquista

Para o primeiro lugar dentre os participantes, um kit mecanizado para casa de farinha (forno elétrico, peneira e entre outros), estava à espera. “Quando o edital do concurso foi lançado, nós fomos atrás, trouxemos para a comunidade e nos reunimos para estudar e saber se teríamos a possibilidade de levar também o nosso produto. A motivação da comunidade era o prêmio do primeiro lugar e se tornou um objetivo a ser alcançado”, conta o líder Dázio Araújo.

A expectativa agora é organizar um novo espaço para recebimento do maquinário. “Já conversamos com os responsáveis do evento e eles já afirmaram que assim que tivermos o espaço pronto, receberemos as máquinas”.

Valor ao produto

Genilda Cunha, analista de relações comunitárias da MRN e coordenadora do projeto, destaca que a conquista do concurso reforça, junto aos comunitários, a viabilidade e a qualidade do que é produzido pela comunidade, agregando valor. “Para o mercado local agrega competitividade, pois com essa premiação garantiu-se a aceitabilidade do público em relação ao produto, mostrando para a população de Oriximiná uma opção de farinha sustentável, de qualidade e com preço justo”, pontua.

A cultura e o beneficiamento da mandioca compõem a maior parte da renda de quase todos os comunitários de Ascenção. O Projeto de Agricultura Familiar busca qualificar esse segmento ao mesmo tempo em que se trabalha a diversificação de cultivos e a criação de animais. Além da produção de farinha, derivados, como biscoitos, também são produzidos.

As atividades do projeto se estendem durante todo o ano, e dentre elas está o estímulo à participação em feiras e eventos para divulgação dos produtos. “Essas melhorias são construídas a partir das trocas entre os saberes tradicionais e técnicos, aliados a um planejamento estratégico. Nossa meta agora é que, no próximo semestre, possamos consolidar uma assessoria técnica que vai permiti-los comercializar para escolas, por exemplo”, ressalta Genilda.

FONTE: Comunicação/MRN