Comunidades recebem visita de Senhora Sant´Ana no translado Óbidos-Oriximiná

"Julho é festa, é alegria neste querido torrão." Com esse sentimento de felicidade, aconteceu na manhã deste sábado, (08), uma caminhada que marcou a chegada da Imagem Peregrina de Senhora Sant’Ana, ao Município de Óbidos, depois de ter visitado os Estados do Amazonas, Macapá, a Capital do Pará, Belém e o Município de Santarém. Após a caminhada foi acolhida com a Missa de Envio da Imagem de Sant'Ana.

A Celebração foi presidida pelo Bispo Diocesano, Dom Bernardo Johannes, e concelebrada pelo Monsenhor, Dom Gonzalo Alfredo Ontiveros, Bispo do Vicariato Apostólico de Caroní - Venezuela, e pelos Padres, Adalberto, Emmanuel, Leandro, Padre Renan da Arquidiocese de Aparecida do Norte e o Frei Joel, na Catedral de Sant'Ana, reunindo devotos, fiéis de Nossa Excelsa Padroeira. Logo após a Missa de Envio, a Transladação percorreu as ruas do município de Óbidos.

Visita nas Comunidades

Durante o percurso, houve uma parada na Fazenda Garantia, Comunidade São Pedro, para um almoço compartilhado. Continuando a programação, a Imagem de Sant'Ana passou por várias comunidades que interligam os municípios de Óbidos e Oriximiná, com inúmeras homenagens durante todo o trajeto, é uma preparação para a grande Festa do Círio, que acontecerá amanhã no domingo dia 09, que nesse ano sairá da Área Missionária Nossa Senhora das Graças.

Dentro da Programação Oficial do Círio de Sant’Ana, está:

08h - Caminhada com a Imagem saindo da Matriz de Nossa Senhora das Graças até a Igreja do Santíssimo Sacramento, onde haverá a Santa Missa.

14h - Saída da Imagem de Sant'Ana com nossos peregrinos para o Círio Fluvial.

17h - Santa Missa na Capela da Comunidade Maria Tereza, logo após a Santa Missa, continuação do Círio Fluvial de Sant’Ana até o município de Óbidos.

Um Feliz e Abençoado Círio de Sant'Ana!

