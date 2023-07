Festividade de Sant'Ana 2023: Noite especial para a comunidade do Sagrado Coração de Jesus

Óbidos, 10 de julho de 2023 - A segunda noite da Festividade de Sant'Ana 2023, realizada na última segunda-feira, foi dedicada à comunidade do Sagrado Coração de Jesus. A programação teve início com a tradicional procissão, que saiu da igreja localizada no Bairro da Cidade Nova, tendo como tema "O Justo confia em Deus".

A procissão percorreu diversos bairros, culminando na Catedral de Sant'Ana, onde foi celebrada a missa diária, presidida pelos Padres Davenir. Os comunitários e grupos do Sagrado Coração de Jesus estiveram presentes, enriquecendo ainda mais a cerimônia.

Após a missa, as atividades culturais tomaram conta do Cliper de Sant'Ana. Os presentes puderam participar de leilões e bingos, além de apreciar a apresentação da quadrilha "Fortalecendo os vínculos na roça". Composta por 20 crianças de diversos bairros de Óbidos, a quadrilha foi organizada pelos servidores da Secretaria de Serviço Social/CRAS Óbidos. A performance foi bem recebida pelo público presente na Praça de Sant'Ana e no Cliper, sendo amplamente aplaudida.

A programação da Festividade de Sant'Ana continua nesta terça-feira, dia 11, com a procissão saindo do Campos da Ufopa - Óbidos. A expectativa é que a celebração reúna ainda mais fiéis e visitantes, fortalecendo os laços de devoção e promovendo momentos de fé e alegria.

A Festividade de Sant'Ana é uma tradição em Óbidos e reúne a comunidade em uma série de celebrações religiosas e eventos culturais ao longo de 18 dias, encerrando dia 26 de julho. O evento é um momento de devoção, reflexão e confraternização, promovendo a união entre os moradores e ressaltando a importância da fé na vida de cada um.

