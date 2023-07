Festa de Sant'Ana 2023: Procissão, Missa e Música foram as atrações deste dia 11

Óbidos, 11 de julho de 2023 - A terceira noite da Festividade de Sant'Ana 2023, realizada nesta terça-feira, teve como notários a RCC, Semed, 7ª Ure, UFOPA, IFPA e CIB. A programação teve início com a tradicional procissão, que saiu do Campus da Ufopa, e teve como tema: "Verei, justificado, vossa face Senhor”.

A procissão percorreu diversas ruas, até chegar na Catedral de Sant'Ana, onde foi celebrada a missa diária, presidida por rei Joel, com a participação de outros padres da Diocese de Óbidos, em mais uma noite da Catedral lotada.

Após a missa, as atividades culturais aconteceram no Cliper de Sant'Ana. Os presentes puderam participar de leilões e bingos, além de apreciar a bela apresentação da Banda da Escola de Música Manoel Rodrigues, iniciando com Violão, depois flauta e posteriormente instrumentos de sopro. A performance encantou o público presente na Praça de Sant'Ana e no Cliper, sendo fortemente aplaudida.

A programação da Festividade de Sant'Ana continua nesta quarta-feira, dia 12, com a procissão saindo da Comunidade de Lourdes.

Apresentação_da_Banda da Escola de Música Manoel Rodrigues

