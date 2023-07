A Caminhada de Fé com Sant´Ana percorreu cerca de 22km do Cipoal até Óbidos

Caminhada de Fé com Sant´Ana saiu da comunidade do Cipoal até a cidade de Óbidos, aproximadamente 22km.

A Caminhada de Fé com Sant´Ana congregou centenas de fiéis que participaram de mai um evento da Festividade de Sant´Ana 2023, que aconteceu neste sábado, dia 15, em Óbidos. O evento teve início na Comunidade do Cipoal, localizada a aproximadamente 22 km da cidade, e contou com a presença de devotos de Sant´Ana que caminharam durante a madrugada do dia 16, chegando ao destino por volta das 6h.

Antes de partirem rumo à catedral de Sant´Ana, os fiéis se reuniram em frente à Igreja do Perpétuo Socorro, no Cipoal, onde receberam uma bênção do Bispo da Diocese de Óbidos, Dom Bernardo, em seguida, a caminhada teve início, com destino à cidade de Óbidos.

Ao chegarem à Catedral de Sant´Ana, por volta das 6h, os caminhantes foram pessoalmente recebidos pelo Padre Emmanuel, juntamente com a Coordenação da Festividade de Sant´Ana. Logo após a jornada, um café da manhã oferecido aos romeiros no Cliper de Sant´Ana.

A "Caminhada com Fé de Sant´Ana" demonstrou a devoção dos fiéis, que enfrentaram uma longa caminhada durante a noite para expressar sua fé e devoção à padroeira. O evento reuniu centenas de pessoas, fortalecendo os laços de comunidade e proporcionando momentos de espiritualidade e confraternização.

www.obidos.net.br - Fotos de Vander N Andrade