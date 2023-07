SANT`ANA 2023: Trio Para Amar de Santarém foi a atração cultural no palco do Cliper

A Festividade de Sant'Ana segue emocionando os moradores de Óbidos e nesta quinta-feira, dia 15, a programação da Festividade foi repleta de atividades religiosas e musicais, com destaque para o Show do Trio Para Amar, vindo de Santarém.

Desde cedo, um grande público se aglomerou no Cliper e ao redor do palco montado para as atrações da noite. Após o leilão e o bingo, que fazem parte da programação diária da festividade, foi a vez do Trio Para Amar subir ao palco e encantar a todos os presentes. Os músicos santarenos proporcionaram um espetáculo agradável, levando o público a dançar, cantar e aplaudir com entusiasmo.

O show teve início por volta das 11h30 e estendeu-se até madrugada, proporcionando momentos de diversão e entretenimento para os presentes. A Praça de Sant'Ana foi tomada por uma atmosfera de alegria e energia contagiante.

Antecedendo_a_programação cultural, aconteceu também a tradicional procissão, que teve início no Hospital Dom Floriano, percorreu várias ruas até chegar na Catedral de Sant'Ana, onde foi celebrada uma missa sob o tema "Humildade, procurai o Senhor Deus, e o vosso coração reviverá”.

Neste domingo, dia 16, a Festividade de Sant'Ana continua com o Círio das Crianças, que terá início às 18h30, saindo da Associação do Menino Jesus. É mais uma oportunidade para os fiéis expressarem sua devoção e celebrarem a importância da fé em suas vidas.

