Secretaria de Saúde Pública abre inscrições para 315 vagas em concurso público

A partir das 16h, desta segunda-feira (17), será possível se inscrever ao certame da Sespa para cargos efetivos, além da formação de cadastro

Iniciam nesta segunda-feira (17), a partir das 16h, as inscrições para o concurso público C-220 da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). Contemplando cargos de níveis médio e superior, o certame tem como objetivo preencher um total de 315 vagas, para cargos efetivos, além da formação de cadastro de reserva.

"O concurso da Sespa faz parte de uma das principais metas do governo, que é contribuir ativamente, por meio da realização de concursos públicos, para o crescimento do Estado. Uma vez que fortalece não apenas o sistema de saúde estadual, melhorando a qualidade de vida dos cidadãos paraenses, como também, gerando oportunidades de mudar vidas. Esperamos suprir a demanda por profissionais qualificados, melhorar a qualidade dos serviços prestados, incentivar a qualificação profissional, estabilizar a força de trabalho e impulsionar o desenvolvimento econômico do Estado", falou Elieth Braga, Secretária de Planejamento e Administração.

O valor da taxa de inscrição varia de acordo com o nível do cargo desejado. Para o nível médio, a taxa é de R$ 46,60, enquanto que para o nível superior, o valor é de R$4 7,80. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site da Consulplan, de 17 de julho a 17 de agosto de 2023.

Os candidatos podem pagar a taxa de inscrição, até o dia 18 de agosto de 2023, nas agências bancárias, indicadas no edital, ou por meio de boleto online.

Taxa de Isenção

Conforme a legislação em vigor, a isenção da taxa de inscrição será concedida aos candidatos que atendem aos seguintes critérios: candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), pessoas com deficiência e membros de família de baixa renda, com renda per capita de até meio salário mínimo ou renda familiar mensal de até 3 (três) salários mínimo.

Os candidatos elegíveis devem solicitar a taxa de inscrição entre os dias 17 a 19 de julho, pelo site da banca.

A confirmação das inscrições será feita por meio da publicação da Lista Provisória de Candidatos Inscritos, prevista para ser divulgada no Diário Oficial do Estado do Pará (DOE), no dia 28 de agosto de 2023. A lista também estará disponível no site da Consulplan.

Confira abaixo as vagas disponíveis para os cargos de níveis médio e superior:

Nível Médio

Agente Administrativo; Técnico em Enfermagem; Técnico em Patologia Clínica e Técnico em Radiologia.

Nível Superior

Administrador; Analista de Sistemas; Biomédico; Contador; Economista; Enfermeiro; Enfermeiro /Auditoria; Fisioterapeuta; Médico Cardiologista; Médico Cirurgião Geral; Médico Clínico Geral; Médico Dermatologista; Médico Gastroenterologista; Médico Ginecologista e Obstetra; Médico Ortopedista e Traumatologista; Médico Otorrinolaringologista; Médico Patologista Clínico; Médico Pediatra; Médico Pneumologista; Médico Psiquiatra; Médico Radiologista e Pedagogo.

Para acompanhar todas as informações sobre o concurso, os candidatos devem consultar o editais e comunicados publicados no DOE (https://www.ioepa.com.br), o site e redes sociais da Seplad (https://seplad.pa.gov.br/), e no site da Consulplan (www.consulplan.net).