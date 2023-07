SANT´NA 2023: Noite dedicada ao esporte e Guardas de Sant´Ana

Óbidos, 17 de julho de 2023 – A Festividade de Sant´Ana teve prosseguimento nesta segunda-feira (17), iniciando com a procissão que saiu da Sede do Esporte Vila Nova, no Bairro da Cidade Nova, que neste dia teve como tema "Nosso auxílio está no nome do Senhor". Após percorre várias ruas, a procissão chegou na Catedral de Sant´Ana, onde foi celebrada a missa diária.

Vídeo da procissão...

Após a missa, as atividades se concentraram no Cliper de Sant'Ana, onde ocorreram leilões e bingos, garantindo momentos de diversão para os presentes. Neste dia a atração cultural ficou por conta das apresentações dos grupos "Forró da Melhor Idade" e "Carimbó dos Idosos", formados por senhoras atendidas pelo Serviço Convivência e Fornecimento de Vínculos, coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Social.

Nesta terça-feira, 18, a programação festiva continua com mais uma procissão, desta vez com saída da Escola Maurício Hamoy.

