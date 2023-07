SANT´ANA 2023: Na noite dedicada a Pastoral da Juventude teve Carimbó Forte Pauxis

Nesta terça-feira, dia 18, a procissão da Festividade de Sant´Ana saiu do Bairro Fátima, Escola Maurício Hamoy, percorreu vários bairros até chegar na Catedral de Sant´Ana, onde aconteceu a missa celebrada por Dom Bernardo, que neste dia teve como tema: “Deus é a coragem dos pobres”.

Logo após a missa, a programação aconteceu no Cliper de Sant´Ana, onde os obidenses se reuniram e puderam apreciar o jantar e participar do leilão e bingos. Antes, aconteceu a apresentação do Grupo de Carimbó Forte Pauxis, campeã várias vezes do Festival Folclórico de Óbidos, e foi bastante aplaudida pelas pessoas presentes.

Nesta quarta-feira, dia 19, a noite da festividade inicia com a procissão que sai da Comunidade de Santa Terezinha.

Lembrando que nosso Site www.obidos.net.br (Chupaosso) está fazendo a retransmissão ao VIVO da programação Religiosa e Cultural, a partir das 19h, pelas suas redes sociais, que pode ser acessada no endereço: www.facebook.com/obidos.net.br.

