Óbidos foi contemplada com motoniveladora e ônibus escolar por meio de emenda parlamentar

O Município de Óbidos foi contemplado com dois veículos de grande porte, uma motoniveladora e um micro-ônibus escolar, obtidos por meio de uma emenda parlamentar do deputado federal Júnior Ferrari. Um evento realizado nesta quinta-feira, dia 20, na Praça Barão do Rio Branco, oficializou a entrega.

O micro-ônibus, do tipo "Urbano Escolar Acessível", possui capacidade para transportar até 29 alunos sentados, incluindo acessibilidade para pessoas com deficiência, proporcionando conforto e segurança durante o transporte dos estudantes urbanos.

A motoniveladora será fundamental para os trabalhos da Secretaria Municipal de Saneamento, Urbanismo e Infraestrutura, sendo utilizada na recuperação de estradas rurais, vicinais e vias urbanas, visando melhorar a infraestrutura da cidade.

O prefeito Jaime Silva destacou a importância dos novos veículos para os setores de Educação e Infraestrutura, ressaltando que a motoniveladora atenderá às crescentes demandas de infraestrutura no municipio de Óbidos.

Além dos veículos, o município também recebeu 25 motores rabeta e 25 roçadeiras de costas, que serão destinados às secretarias municipais para a realização de diversas ações.

Júnior Ferrari enfatizou seu compromisso com Óbidos, citando investimentos anteriores em equipamentos hospitalares e na construção do ginásio municipal. O evento contou com a presença de autoridades municipais, estaduais, vereadores e líderes políticos locais.

