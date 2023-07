Grupo Raízes Pauxiara relembra a cultura do Boi Pai do Campo

Na noite desta quarta-feira, dia 19, após a celebração da missa na Catedral de Sant´Ana, os olhares e aplausos se voltaram para o Cliper de Sant´Ana, onde ocorreu a nostálgica apresentação do Grupo “Raízes Pauxiara, resgate do Boi Pai do Campo”. O evento cultural, que reviveu as tradições antigas de Óbidos, foi bem recebido pelo público presente.

Durante o espetáculo, o Grupo Raízes Pauxiara se apresentou a plateia com músicas que remetem aos tempos dos antigos Bois que já existiram em Óbidos, como o famoso Boi Pintadinho e a emblemático Pai do Campo. Eduardo Dias, uma das peças fundamentais no Projeto de Resgate dos Bois, informou que o Folguedo do Boi é uma tradição que perdura em Óbidos há mais de 172 anos, e apresentação foi apenas uma pequena amostra do trabalho que estão desenvolvendo para preservar essa parte essencial da cultura local.

O Grupo Musical Raízes Pauxiara, coordenado pelo poeta, cantor, compositor e agitador cultural, Eduardo Dias, desempenha um papel crucial no Projeto Revitalização do Boi Bumbá Obidense. Composto por descendentes dos fazedores de cultura que remontam aos primórdios da existência da cultura original em Óbidos, ou seja, há 172 anos, o grupo se dedica a preservar e privilegiar a Identidade Cultural da região.

A apresentação contou com a interpretação de músicas do repertório dos tradicionais Bois Pintadinho e Pai do Campo, além de algumas composições do icônico Cordão de Pássaros Arara. O público presente foi brindado com uma apresentação da rica história cultural de Óbidos.

Os membros do Grupo Raízes Pauxiara, foram: Jorge Fernandes, Alexandro Panela, Jardel, Fabinho, Mauro Sena, Jorge Cancão, Gole, Marcos, Lady Lu.

Essa iniciativa de resgate e preservação da cultura local é de extrema importância para que as futuras gerações possam conhecer e se orgulhar da verdadeira identidade cultural de Óbidos, enriquecendo o patrimônio cultural e artístico da região. O Grupo Raízes Pauxiara merece reconhecimento e apoio por seu trabalho incansável em prol da cultura e das tradições do povo obidense.

FOTOS...



