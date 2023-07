SANT´ANA 2023: Padre Joãozinho emocionou o público com suas canções religiosas

A Festividade de Sant´Ana 2023 entra em sua reta final e o padre Joãozinho, SCJ, foi a grande atração da Festividade. O show aconteceu neste sábado, dia 22 de julho, após a Santa Missa, no palco das atrações culturais do Cliper de Sant´Ana e recebeu um bom público para acompanhar as canções religiosas entoadas pelo padre cantor, que emocionou o público presente.

Antes de iniciar o Show da noite, houve a procissão que saiu da Comunidade de São Pedro, no Bairro de Bela Vista. Aconteceu também a Missa diária na Catedral de Sant´Ana. Em seguida, leilões e bingos com diversos prêmios animaram os fiéis antes do momento tão aguardado: a apresentação musical religiosa de Pe. Joãozinho.

A apresentação do Padre Joãozinho, que teve como convidado da noite Padre Adalberto, diretor da Festividade, que o acompanhou em uma música, foi um momento muito especial da Festividade e trouxe muita reflexão para quem assistiu ao Show, pois as canções que Pe. Joãozinho cantou, eram de profunda reflexão, acompanhadas atentamente por cada obidense e devotos de Sant´Ana que tiveram a oportunidade de presenciar a apresentação.

João Carlos Almeida, mais conhecido como Padre Joãozinho, SCJ, é de origem catarinense, mas tem o coração nos quatro cantos do Brasil e do mundo. É sacerdote da Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus, os Dehonianos, que trazem em suas fileiras personalidades da mídia como Pe. Zezinho, SCJ.

Neste domingo, dia 23 de julho, acontece o grande Leilão de animais, que será realizado no Cliper de Sant´Ana.

FOTOS....



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/6178-sant-ana-2023-padre-joaozinho-emocionou-o-publico-com-suas-cancoes-religiosas#sigProId283e673bc4 View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br – Fotos de João Canto e Vander N Andrade