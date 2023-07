SANT´ANA 2023: O leilão de animais arrecadou mais de 300 mil reais

Durante a Festividade de Sant´Ana acontecem vários eventos, um desses eventos é o Leilão de Animais, um dos mais esperados pela população obidense, principalmente os pecuaristas de Óbidos e região, os quais doam e arrematam vales doados para Sant´Ana. O Evento ocorreu no Cliper de Sant´Ana neste domingo, dia 23, começou por volta de 12h e terminou por volta da 20h.

Segundo os organizadores do evento, este ano de 2023 foram leiloados 88 vales e o valor arrecadado foi de R$319.830, (Trezentos e dezenove mil e oitocentos e trinta reais), sendo que o leilão de maior valor foi um novilho nelore que foi arrematado por R$12.200,00.

Destacamos também, o leilão de um tambaqui de 29gk que foi arrematado por R$2.000,00 e um Pirarucu que foi arrematado por R$1.500,00.

Durante o Leilão, foram doados dois animais no valor de R$9.400 para o Hospital Dom Floriano (Santa Casa de Óbidos), com o intuito de ajudar o Hospital que presta serviços de saúde à população obidense; e um animal no valor de R$ 3.000 para a Fazenda da Esperança Santa Clara Óbidos. A Capela Santíssimo recebeu R$1.500,00 e mais um animal

O Bispo Dom Bernardo Johannes, estava presente, assim como várias pessoas de Óbidos, Alenquer, Oriximiná, Santarém, e outros municípios próximos, que foram ao Cliper de Sant'Ana prestigia o Leilão.

Dom Bernardo agradeceu aos participantes e coordenadores do evento: “Agradecemos em nome do Sr. Gico Amaral, responsável pelo Leilão de Vales, à todas as pessoas que doaram vales, para contribuir com o grande Leilão em prol a Festividade de Sant'Ana, e aos leiloeiros e toda a coordenação da Festividade de Sant'Ana, para conseguir os maiores lances nos vales”.

O Leilão contou com o empenho dos leiloeiros Duzinho, Márcio Pinto, Edsérgio, Teco, Érique, Jorge e Mário Jorge, para conseguirem os maiores lances nos animais e com certeza conseguiram, e também da comissão organizadora do leilão que conseguiram mobilizar a população para participar de um dos maiores leilões do oeste paraense, que este ano foi transmitido AO VIVO pelas redes sociais da Diocese de Óbidos e deste site.

O Leilão de Animais da Festividade de Sant'Ana em 2023, além de promover a tradição e a cultura local, reforçou o espírito de solidariedade da comunidade, unindo esforços em prol de instituições e causas dignas. Essa demonstração de apoio e colaboração certamente contribuirá para o sucesso e continuidade desse evento tão esperado pelos moradores da região.

FOTOS....



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/6179-sant-ana-2023-o-leilao-de-animais-arrecadou-mais-de-300-mil-reais#sigProId0692402fd6 View the embedded image gallery online at:



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/6179-sant-ana-2023-o-leilao-de-animais-arrecadou-mais-de-300-mil-reais#sigProId833190a468 View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br – Fotos de João Canto e Mauro Nayan