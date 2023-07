Chega a Óbidos a Caminhada de Demonstração de Fé que saiu de Oriximiná

Na manhã deste sábado, 22 de Julho, os fiéis romeiros de Oriximiná alcançaram Seu destino final em Óbidos, encerrando um emocionante 6ª Caminhada de fé, num total de 78km, partindo da Matriz de Santo Antônio, em Oximiná, e chegando na Catedral de Sant'Ana, em Óbidos.

A partir das 23h de quinta-feira, dia 20, os devotos de Oriximiná se lançaram ao percurso desafiador, enfrentando obstáculos como a escuridão da noite, a poeira da estrada, o calor intenso e a sede, mas nada disso foi capaz de vivenciarem essa experiência. Carregados de fé, eles empreenderam essa jornada em homenagem à Padroeira do município e da Diocese de Óbidos, Senhora Sant'Ana.

Ao longo do caminho, histórias de fé e superação se entrelaçaram, enchendo o trajeto com uma atmosfera de acolhimento e gratidão. Os católicos obidenses acolhem sua alegria e carinho, recepcionando os romeiros com afeto, o que fortaleceu ainda mais o espírito dos peregrinos em busca da vivência religiosa.

A chegada na Catedral de Sant'Ana aconteceu por volta das 09 horas da manhã de sábado. A emoção tomou conta de todos os participantes, que, em lágrimas, comemoraram a conclusão da jornada. O momento foi marcado por confraternização e agradecimentos a Deus, Santo Antônio e Senhora Sant'Ana. A devoção fervorosa permitiu que mais um ano dessa caminhada de fé significativa fosse concluída com sucesso.

Na ocasião, os fiéis desfrutaram para pedir bênçãos e forças para o próximo ano, já almejando a realização da 7ª Caminhada de Fé Oriximiná-Óbidos em 2024. Essa tradição continua a unir comunidades e fortalecer os laços de fé e devoção entre os municípios de Oriximiná e Óbidos.

www.obidos.net.br – Informações Diocese de Óbidos - Fotos de Vander N Andrade e Mauro Nayan