Secretaria de Esporte e Lazer promoveu a tradicional Corrida de Sant’Ana

Evento esportivo reuniu cerca de 80 atletas amadores em duas categorias.

A manhã desta terça-feira (25), começou movimentada nas ruas de Óbidos, com a passagem dos corredores que participaram da Corrida de Sant’Ana 2023, realizada pela Prefeitura de Óbidos, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semel).

O evento esportivo faz parte da programação da Festividade de Sant’Ana, que encerra na quarta-feira (26). Segundo a coordenação, cerca de 80 atletas amadores fizeram os dois percursos da corrida, disputada em duas categorias.

Na categoria livre, foram 7km de percurso com largada da PA-437, próxima a subestação da empresa concessionária de energia.

Já para os participantes da categoria master, o percurso foi de 5km, a largada foi da entrada do aeroporto municipal.

A premiação foi dividida entre as categorias, com a entrega de R$ 5 mil e troféus do primeiro ao quinto colocado, além de premiações para grupos de corredores e participantes que prestaram homenagens à Sant’Ana.

Atletas_Premiados

Categoria livre (masculino)

1º Raimundo Edmar (comunidade Nova Jerusalém – Óbidos)

2º Alex Picanço

3º Sidnei Santos (Magal)

4º Edy Rego (Santarém)

5º Richard Silva

Categoria livre (feminino)

1º Emília Andreza

2º Emily Sara

3º Leidiane

4º Suelen

5º Elizaneta

Categoria master (masculino)

1º Zaguel Magalhães

2º Rubson Souza

3º Clebison

4º Roberto

5º Aluízio Nascimento (Café)

Categoria master (feminino)

1º Maria Lucinei

2º Elisabet Bentes

3º Maria Amélia

4º Maria das Graças

5º Kenia Nataly

Corredor destaque

Adalberto Rodrigues (Dédé)

Honra ao Mérito

Lais Vieira e José Herique Brito (Polícia Militar)

Homenagem à Sant’Ana

Elisabet Biá

Maior número de atletas

Projeto Correr e Viver

