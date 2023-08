Tons da natureza: cores, criatividade e conexão marcam a 4ª Edição do Concurso Cultural da MRN

Com mais de 350 inscritos, a empresa divulga o resultado dos trabalhos.

Lápis, lentes e muita imaginação coloriram a 4ª edição do Concurso Cultural “Orgulho de crescer com a natureza à nossa volta”, promovido pela Mineração Rio do Norte (MRN). Nas modalidades Desenho e Fotografia, participaram crianças, jovens e adultos dos municípios de Oriximiná, Faro e Terra Santa, oeste do Pará. Este ano, foram inscritos 355 trabalhos.

A temática do concurso cultural propõe aos participantes materializar a essência de suas perspectivas de interação com o meio ambiente, no pertencimento do enxergar e do viver na natureza. Os trabalhos apresentados são avaliados por uma Comissão Julgadora a partir de critérios como capacidade técnica, criatividade, originalidade e relevância ao tema.

“Essa é uma iniciativa que vem ocorrendo desde a pandemia e, cada vez mais, nos surpreende de maneira positiva”, destacou a analista de Comunicação e coordenadora do concurso, Loyana Demétrio. Ela celebrou o quantitativo que superou os 170 trabalhos inscritos no ano passado. “É muito gratificante perceber o nosso legado de mineração sustentável na região. Em cada desenho, em cada fotografia, a beleza de tudo o que nos cerca e essa conexão gigante que temos construído”, ressaltou Demétrio.

Os trabalhos foram avaliados de maneira minuciosa por um júri técnico e qualificado da região. A Comissão Julgadora foi composta Ana Cecília Guerreiro, coordenadora do Departamento de Ensino do Município de Faro; Claudinete Colé, diretora de Integração e Articulação Municipal de Oriximiná; Edmilson Garcia, diretor da Escola Novo Israel, do Lago Ajudante; Joaci Castro, diretor do Colégio Equipe Trombetas; Rosalba Sena, coordenadora educacional da Escola Municipal da Comunidade Boa Vista; Marcelino Conti, professor da Universidade Federal Fluminense de Oriximiná; e Reginaldo Gentil, secretário de Educação de Terra Santa. “Cada trabalho é belo e só de olharmos o coração se enche de orgulho. Estou muito feliz e agradecida pela participação”, declarou Claudinete Colé.

Conquista

E foi essa beleza natural que levou a pequena Sarah Miranda, de 7 anos, à conquista do 1º lugar na Categoria para crianças de 3 a 7 anos. “O meu desenho foi inspirado no ipê amarelo que está perto da nossa casa”, contou a estudante. É a primeira vez que Sarah participa do concurso. Incentivo que partiu da mãe, que sempre acompanha as redes sociais da empresa. “Eu acho muito bom esse incentivo para que as crianças tenham esse comprometimento e respeito por crescerem nesse ambiente tranquilo”, afirmou Thais Miranda. Os demais premiados na categoria foram os pequenos Pedro Oliveira Borges, de 6 anos, e Lara dos Santos, de 5 anos.

Já na categoria Desenho, destinada a estudantes de 8 a 17 anos, o 1º lugar foi conquistado por Ana Cecília de Carvalho, de 11 anos. No trabalho apresentado, uma exuberante Arara-azul rodeada de uma comunidade, rio e árvores. “Eu sempre fui apaixonada por pássaros e, quando estava numa viagem de barco, vi uma comunidade e me senti inspirada. Me sinto muito privilegiada”, contou a estudante. Alegria para a mãe, Ariane de Carvalho, que vê a filha participando do concurso pela segunda vez. “A inscrição partiu da Ana Cecília. Ela sempre gostou de desenhar. É uma satisfação muito grande, porque entendemos que é um trabalho que estimula nossas crianças”, afirmou Ariane. Nessa categoria, os demais premiados foram os estudantes Maria Eduarda Ribeiro Brito, de 11 anos, e Ryan Carlos Brito, de 16 anos.

Já na categoria Fotografia, o registro “Cultura que resiste o tempo passar: canoas do sustento” garantiu o 1º lugar para o estudante Paulo Cezar, de 19 anos, do município de Terra Santa. A imagem, segundo ele, tem o objetivo de mostrar de onde vem o sustento de boa parte dos terra-santenses. “As canoas mostram que é da pesca que sai o sustento de muita gente. Preservar a natureza é fundamental, porque também é por meio dela que tiramos esse sustento”, ressaltou. Os demais vencedores da categoria foram, respectivamente: Diego Damasceno, com o registro “Florescer da Vida”, e Vanessa Almada, com o registro “Conhecendo os pequenos detalhes da imensidão da natureza”, ambos do distrito de Porto Trombetas.

Menção Honrosa

A organização do concurso deu menção honrosa para quem não mediu esforços para que mais pessoas participassem da iniciativa. O coordenador da Escola Menino Jesus e professor da Escola Lameira Bittencourt, de Oriximiná, Pedro Simões, que conseguiu reunir mais 70 trabalhos inscritos; o diretor Edmilson Garcia e professora Elielma Castro, da Escola Novo Israel, da comunidade Lago do Ajudante, que conseguiram reunir mais de 60 trabalhos inscritos; e a coordenadora da Escola Municipal de Ensino Fundamental da comunidade Boa Vista, Rosalba Sena, que conseguiu reunir mais de 50 trabalhos. “É gratificante porque o concurso desperta nos estudantes o olhar para a sustentabilidade”, afirmou Elielma Castro.

RESULTADO CONCURSO CULTURAL

Conheça os vencedores

CATEGORIA DESENHO I (3 a 7 anos)

1º Lugar: Sarah Nogueira Miranda, 7 anos - Colégio Equipe – Porto Trombetas

2º Lugar: Pedro Miguel de Oliveira Borges, 6 anos - Colégio Equipe – Porto Trombetas

3º Lugar: Lara Antonella Souza dos Santos, 5 anos - Escola Municipal de Ensino Fundamental Boa Vista – Oriximiná

CATEGORIA DESENHO II (8 a 17 anos)

1º Lugar: Ana Cecília de Carvalho, 11 anos - Colégio Equipe – Porto Trombetas

2º Lugar: Maria Eduarda Ribeiro Brito, 11 anos - Colégio Equipe – Porto Trombetas

3º Lugar: Ryan Carlos Moreira Brito, 16 anos - EEEM Antônio Cândido Machado – Terra Santa

CATEGORIA FOTOGRAFIA

1º Lugar – “Cultura que resiste o tempo passar: canoas do sustento”

Paulo César, 19 anos - Terra Santa

2º Lugar – “Florescer da vida” - Diego Damasceno, 34 anos - Porto Trombetas

3º Lugar – “Conhecendo os pequenos detalhes da imensidão da natureza” - Vanessa Almada - Porto Trombetas

Clique na imagem seguinte para ver todos os vencedores



FONTE: Comunicação/MRN