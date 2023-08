Obra de asfaltamento da PA-437, em Óbidos, está na reta final

A rodovia, que recebeu asfalto pela primeira vez, está totalmente pavimentada.

A Secretaria de Estado de Transportes (Setran) iniciará, nos próximos dias, o trabalho de sinalização horizontal e vertical de trânsito na rodovia PA-437, em Óbidos, na região de integração do Baixo Amazonas. A execução dos serviços está adiantada e a estrada já está com asfalto em toda sua extensão de quase 14 quilômetros. A obra foi feita em duas etapas: inicialmente o Governo do Pará asfaltou um trecho de cerca de cinco quilômetros e agora concluiu toda a extensão da rodovia.

O titular da Setran, Adler Silveira, detalha que a obra é completa. "É um trabalho muito importante que está sendo feito pelo governador Helder desde o primeiro governo, que é levar obra de infraestrutura em transportes para todas as regiões do Pará, e no Baixo Amazonas o asfalto está tirando o povo da poeira no verão e da lama no inverno, facilitando o acesso aos serviços públicos como hospitais, escolas, segurança", disse o secretário, que explicou que a via ganhou mais duas pontes em concreto - antes havia apena uma - para garantir total segurança para toda a população daquela região.

Os trabalhos de construção e pavimentação da PA-437 contemplam, além do asfaltamento, os serviços de terraplanagem, instalação de rede de drenagem de águas da chuva, acostamento, meio-fio, sinalização horizontal e vertical, garantindo qualidade e mais segurança para população.

Mais obras - Além da PA-437, também estão em obras, na região do Baixo Amazonas, as PAs-254 (Óbidos), PA 370/Transuruará (Santarém) e está em licitação a obra de construção e pavimentação de toda a extensão da vicinal Cuamba (Alenquer/Monte Alegre).

Fonte: Agência Pará