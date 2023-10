Escolas Frei Ambrósio, São Francisco e Boa Fé vencem o Concurso de Bandas e Fanfarras de Óbidos

Óbidos, Pará – O I Concurso Intermunicipal de Bandas e Fanfarras de Óbidos, que atraiu participantes de diversas escolas não apenas do município, mas também de cidades vizinhas, aconteceu neste sábado, dia 14, sendo que competição teve como objetivo promover o intercâmbio entre grupos musicais, incentivando o aprimoramento musical nas escolas e enriquecendo a cultura local.

O evento ocorreu na Praça da Cultura e o público lotou as arquibancadas para assistir as apresentações, sendo que a apuração dos resultados e a divulgação dos vencedores foram anunciados neste domingo, dia 15.

Os vencedores receberam prêmios somando um total de 24 mil reais, distribuídos de acordo com o regulamento para as três categorias: Fanfarra Simples, Melodia e Banda Musical.

Os maestros e regentes também foram homenageados com troféus, reconhecendo seu esforço e talento na promoção da música.

As apresentações e resultados foram os seguintes:

FANFARRA SIMPLES

Vencedores

1ª Lugar: Escola Boa Fé - Distrito Curuai, melhor Mor e Regente

2ª Lugar: Ana Maria Albuquerque - Comunidade Igarapé Açu

3º Lugar: Etério Teixeira - Alenquer

Participantes

- Escola Irmã Firmina – Óbidos; Ana Maria Albuquerque - Comunidade Igarapé Açu – Juruti; Etério Teixeira - Alenquer; Escola Boa Fé - Distrito Curuai – Santarém e Escola Nova Esperança – Oriximiná

FANFARRA_COM_MELODIA

Vencedores

1ª Lugar: Escola São Francisco - Óbidos e Melhor Mor

2ª Lugar: IFPA - Campus Óbidos – Óbidos e Melhor Regente

3º Lugar: Famuc - Fanfarra Municipal de Curuá

Participantes

- IFPA - Campus Óbidos – Óbidos; Escola João Paulo I – Oriximiná; Famuc - Fanfarra Municipal de Curuá e Escola São Francisco - Óbidos.

BANDA_MUSICAL

Vencedores

1ª Lugar: Escola do EM Frei Ambrósio - Santarém, melhor Mor e Regente

2ª Lugar: Escola do EM São José - Óbidos

3º Lugar: Escola do EM Prof. Adélia Figueira – Oriximiná

Participantes

- Escola do EM São José - Óbidos; Escola do EM Prof. Adélia Figueira – Oriximiná; Escola do EM Dr. Almir Gabriel - Oriximiná e Escola do EM Frei Ambrósio - Santarém

www.obidos.net.br - Fotos de Vander N Andrade