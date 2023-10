Praça da Cultura recebeu excelente público para ver o 1º Concurso Intermunicipal de Bandas e Fanfarras de Óbidos 

Óbidos, Pará - A cidade de Óbidos celebrou seus 326 anos e as comemorações continuam com um evento cultural que aconteceu no sábado, dia 14 de outubro. A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult) organizou o I Concurso Intermunicipal de Bandas e Fanfarras de Óbidos, que atraiu participantes de diversas escolas não apenas do município, mas também de cidades vizinhas. A competição teve como objetivo promover o intercâmbio entre grupos musicais, incentivando o aprimoramento musical nas escolas e enriquecendo a cultura local.

O evento ocorreu na Praça da Cultura e os obidenses lotaram as arquibancadas para assistir as apresentações, que começaram às 19h30 e encerraram por volta das meia noite, criando um ambiente festivo para todos os presentes. Além de comemorar o aniversário de Óbidos, o concurso também teve como missão incentivar a prática musical nas escolas de ensino básico, aprimorando métodos e técnicas musicais, e contribuindo para o desenvolvimento artístico e cultural essencial na formação dos cidadãos.

Apresentações

As apresentações foram realizadas na ordem seguinte, sendo que a apuração dos resultados e a divulgação dos vencedores serão anunciados neste domingo, dia 15. Os vencedores receberão prêmios somando um total de 24 mil reais, distribuídos de acordo com o regulamento para as três categorias: Fanfarra Simples, Melodia e Banda Musical. Os maestros e regentes também serão homenageados com troféus, reconhecendo seu esforço e talento na promoção da música.

FANFARRA SIMPLES

1) Escola Irmã Firmina – Óbidos; 2) Ana Maria Albuquerque - Comunidade Igarapé Açu – Juruti; 3) Eterio Teixeira - Alenquer; 4) Escola Boa Fé - Distrito Curuai – Santarém e 5) Escola Nova Esperança – Oriximiná

FANFARRA COM MELODIA

1) IFPA - Campus Óbidos – Óbidos; 2) Escola João Paulo I – Oriximiná; 3) Famuc - Fanfarra Municipal de Curuá e 4) Escola São Francisco - Óbidos.

BANDA MUSICAL

1) Escola do Ensino Médio (EM) São José - Óbidos; 2) Escola do EM Prof. Adélia Figueira – Oriximiná; 3) Escola do EM Almir Gabriel - Oriximiná e 4) Escola do EM Frei Ambrósio - Santarém.

Modalidades da competição

FANFARRA SIMPLES (Fanfarra de Percussão Simples) - Instrumentos de Percussão: bombos, surdos, prato a dois, prato suspenso, caixa clara/tarol/guerra, bongô, tumbadoras, repique, pandeiro, triângulo, quadriton, lira (opcional). FANFARRA DE MELODIA (Fanfarra Simples Tradicional) - Instrumentos Melódicos: cornetas e cornetões COM ou SEM gatilho, de qualquer tonalidade; - Instrumentos de Percussão: bombos, surdos, prato a dois, prato suspenso, caixa clara/tarol/guerra, bongô, tumbadoras, repique, pandeiro, triângulo, quadriton, lira (opcional); III. BANDA MARCIAL - Instrumentos de sopro: flautas, clarinetes, saxofones, trompetes, trompas, trombones, eufônios, tubas; - Instrumentos de Percussão: bombos, surdos, prato a dois, prato suspenso, caixa clara/tarol/guerra, bongô, tumbadoras, repique, pandeiro, triângulo, quadriton, lira (opcional).

