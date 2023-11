Em Óbidos, incêndio de grandes proporções atinge a região do Mamauru

Óbidos, 1º de novembro de 2023 - Na noite desta quarta-feira (1º), um incêndio de grandes proporções atingiu a região do Mamauru, em Óbidos, deixando a comunidade local em alerta. As autoridades municipais agiram prontamente para combater as chamas e evitar que o fogo se espalhasse para áreas vizinhas.

De acordo com informações divulgadas, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) e Bombeiros Civis mobilizaram equipes para o local imediatamente após serem notificados do incêndio. Um vídeo divulgado pela equipe de comunicação da Prefeitura mostra os esforços dos combatentes contra o fogo.

O Secretário da Semma, Diego Ferreira, informou que a equipe está trabalhando incansavelmente para controlar a situação e impedir que o incêndio se propague para outras regiões. Ele ressaltou a importância da colaboração da população local para evitar queimadas, um dos principais fatores que podem desencadear incêndios em áreas de vegetação seca.

O vídeo seguinte mostra o combate ao incêndio na região do Mamauru...

Como medida preventiva, Diego anunciou que o município vai baixar uma normativa proibindo qualquer tipo de queimada, visando a proteção do meio ambiente e a segurança de todos os habitantes da região.

O incêndio em Mamauru é um lembrete da importância da conscientização ambiental e da necessidade de se tomar medidas para preservar as áreas naturais. As autoridades continuam monitorando a situação de perto e pedem à população que esteja atenta e colabore no esforço conjunto para combater incêndios e proteger o patrimônio natural da região.

www.obidos.net.br – Vídeo fornecido pela Comunicação/Pmo

----------------------

Um incêndio de Grande Proporção atingiu, na noite desta quarta-feira, dia 1º, em uma área do Mamauru, em Óbidos. Segundo informações, a Semma e Bombeiros Civis atuam nesse momento no combate ao Incêndio.

A equipe de comunicação da Prefeitura divulgou o vídeo seguinte, o qual mostra o combate ao incêndio. O Secretário da Semma, Diego Ferreira, informou que imediatamente serem notificados da queimada, foram para o local e que estão fazendo o possível para combater o incêndio e não deixar se proliferar para outras áreas.

Diego alertou e pediu a colaboração da população para evitar queimadas e que o município vai baixar uma normativa, proibindo qualquer tipo de queimada.