Nuvem de fumaça se agrava em Santarém devido a queimadas na região

Santarém, 3 de novembro de 2023 - Nos últimos dias, os moradores de Santarém, no oeste do Pará, têm enfrentado uma situação grave devido a uma nuvem de fumaça que tem coberto a cidade, causando sérios problemas de visibilidade e qualidade do ar.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) relatou que essa situação preocupante é resultado de focos de incêndios na região oeste do Pará, como identificado por imagens de satélite do Programa Queimadas, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

De acordo com as informações obtidas pelo Observatório Regional Amazônico (ORA), nos limites de Santarém, foram identificados 130 eventos de incêndios ativos nas últimas 48 horas. Esses incêndios têm se concentrado em áreas rurais do município, como a região do Lago Grande, Rio Arapiuns e a região da rodovia Santarém-Curuá-Uma. Além disso, outros municípios na região oeste do Pará também estão enfrentando desafios semelhantes devido aos incêndios florestais.

Informações INPE

A situação tem afetado não apenas a qualidade do ar, mas também a segurança das operações de transporte na região. Gláucio Marinho registrou um vídeo na manhã de quinta-feira, 2 de novembro, que mostra a orla de Santarém, onde a visibilidade estava bastante comprometida. Navios que navegam na área foram forçados a soar suas buzinas para alertar sobre sua passagem, uma medida de segurança necessária dada a visibilidade reduzida.

Veja o vídeo....

A Semma Santarém informou que o Inpe prevê que o município ainda enfrentará condições favoráveis para ocorrências de incêndios nos próximos três dias, portando mais fumaça. Diante disso, a população está sendo orientada a tomar medidas para proteger sua saúde e minimizar os impactos dessa crise de fumaça, como utilizar máscaras ao sair na rua, berber bastante água, entre outras.

A Semma de Santarém também faz um apelo à população para que não realize queimadas e tome precauções adicionais para evitar incêndios. Denúncias de incêndios podem ser feitas ao número (93) 99209 4670, a fim de que as autoridades possam agir de maneira eficaz.

O controle e a prevenção de incêndios florestais são cruciais para proteger a saúde pública e o meio ambiente da Amazônia.

www.obidos.net.br – Vídeo de Glaucio Marinho