Fumaça densa encobre a vista da “Costa de Óbidos” devido a queimadas

A cidade de Óbidos, localizada na região amazônica, enfrenta uma grave crise devido às queimadas que têm assolado a região. Com a combinação da temporada de seca, qualquer faísca pode rapidamente se transformar em uma grande queimada, como a que ocorreu nas áreas do Curumu e Mamauru, situação que tem se agravado, cobrindo a cidade de fumaça e impactando significativamente a qualidade de vida dos moradores locais.

Este cenário não é exclusivo de Óbidos, no entanto, a fumaça que encobre o município tornou-se uma presença constante. Em certas horas do dia, os moradores relatam não conseguir avistar o outro lado do Rio Amazonas, a conhecida "Costa de Óbidos".

As fotos e vídeo feitos nesta sexta-feira, dia 3, pela manhã, mostram a baixa visibilidade, causada pela fumaça que a cada dia se torna mais densa. A situação é alarmante e vem despertando preocupações quanto à saúde dos moradores, bem como à segurança da comunidade, principalmente na navegação, devido à baixa visibilidade.

Além disso, as queimadas em Óbidos só agravam a situação, combinadas com a ausência de chuvas na região, que há mais de três meses não se fazem presentes no município.

A pesar dos esforços locais, através da Semma, e regionais que estão sendo mobilizados para controlar as queimadas e lidar com os impactos desta crise ambiental, a cidade de Óbidos clama por mais atenção e ações concretas, além das que já vem sendo tomadas, para conter as queimadas e mitigar os efeitos da seca, visando proteger tanto o meio ambiente quanto a qualidade de vida dos habitantes.

Galeria de Fotos....



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/6467-fumaca-densa-encobre-a-vista-da-costa-de-obidos-devido-a-queimadas#sigProId4b19115f24 View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br