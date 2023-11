ÓBIDOS: Famílias do Bela Vista recebem o Projeto Quintais Produtivos

Nos dias 06 e 07 de novembro, o Bairro Bela Vista, em Óbidos, recebeu o Projeto Quintais Produtivos, uma iniciativa da Secretaria Desenvolvimento Rural e Abastecimento (Semab) em parceria com outras secretarias, impactou positivamente na comunidade, promovendo a sustentabilidade econômica e contribuindo para o enfrentamento de desafios socioambientais.

O projeto reside na ideia de capacitar as famílias participantes com técnicas inovadoras e práticas sobre o manejo de cultivares de horta, plantas medicinais e ornamentais, poda, manutenção e rejuvenescimento de espécies frutíferas. Além disso, o incentivo à criação de aves dentro do próprio quintal dos participantes é uma das vertentes do projeto, que visa fortalecer a autossuficiência alimentar das famílias e promover uma relação mais sustentável com o meio ambiente.

Para tornar o Projeto Quintais Produtivos uma realidade, as equipes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Abastecimento desempenharam um papel fundamental. Elas forneceram suporte técnico às famílias, orientando sobre as melhores práticas agrícolas e disponibilizando insumos orgânicos adquiridos por meio de parcerias estratégicas.

Ao capacitar as famílias para cultivarem seus próprios alimentos de maneira sustentável, o projeto atua como uma ferramenta essencial no combate à insegurança alimentar, promovendo a autonomia e a segurança nutricional.

Outro aspecto crucial do Projeto Quintais Produtivos é a abordagem preventiva em relação às queimadas. Ao incentivar práticas agrícolas conscientes e sustentáveis, as famílias são instruídas sobre o manejo do solo e a importância de práticas que minimizem o risco de incêndios, contribuindo assim para a preservação do meio ambiente local.

O sucesso do projeto é evidenciado pela participação ativa das famílias, que, empoderadas pelo conhecimento adquirido, agora desfrutam dos benefícios de quintais produtivos, não apenas como fonte de alimento, mas como catalisadores de desenvolvimento econômico sustentável.

O Projeto Quintais Produtivos representa um passo significativo em direção a comunidades mais resilientes e autossuficientes. Ao unir esforços das secretarias municipais, a iniciativa não apenas transforma quintais, mas também promove uma mudança positiva e duradoura na qualidade de vida das famílias do Bairro Bela Vista.

www.obidos.net.br - Fotos Semab