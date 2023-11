Centro de Convenções Sebastião Tapajós foi inaugurado em Santarém

Economia será dinamizada pelo turismo de mercado e recebimento de grandes eventos a serem realizados no Centro de Convenções Sebastião Tapajós, em Santarém.

Na noite desta sexta-feira, 10, o governador do Pará, Helder Barbalho, ao lado do prefeito Nélio Aguiar e do secretário regional de Governo do Baixo Amazonas, José Maria Tapajós, orgulhosamente, inaugurou o tão aguardado Centro de Convenções de Santarém Sebastião Tapajós, consolidando-se como um marco arquitetônico e cultural para o oeste paraense.

O Centro de Convenções, erguido em uma área generosa de 10 mil metros quadrados, já desponta como uma referência na região, oferecendo um espaço amplo, moderno e equipado para impulsionar a cultura e o turismo na cidade e nos municípios circunvizinhos. O complexo foi projetado para acomodar uma variedade de eventos, desde acadêmicos e musicais até encontros de negócios, proporcionando uma experiência única em ambientes climatizados e divididos por setores. O terreno para a construção do Centro foi doado pela Prefeitura de Santarém e está localizado na Rodovia Fernando Guilhon, próximo ao Aeroporto Maestro Wilson Fonseca.

O governador Helder Barbalho destacou a importância do Centro de Convenções para a região: "Este é um momento significativo para Santarém e todo o oeste paraense. O Centro de Convenções Sebastião Tapajós será um impulso vital para a cultura, o turismo e a economia local. Estamos comprometidos em oferecer infraestrutura de qualidade para impulsionar o desenvolvimento da região".

Com um investimento estadual de aproximadamente R$ 70 milhões, a execução das obras foi coordenada pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (Sedop), gerando mais de mil empregos diretos e indiretos desde o início do projeto. Este empreendimento não apenas enriquece a infraestrutura da cidade, mas, também, contribui para o desenvolvimento econômico sustentável, proporcionando oportunidades de emprego e renda para a comunidade local.

"É com grande alegria e satisfação que testemunhamos a inauguração do Centro de Convenções Sebastião Tapajós em Santarém. Este empreendimento é mais do que uma estrutura física, é um símbolo do compromisso do governo com o desenvolvimento regional”, disse José Maria Tapajós, secretário regional de Governo.

O prefeito Nélio Aguiar expressou sua gratidão pelo investimento no desenvolvimento da região: "Em nome da população de Santarém, agradeço ao governador Helder Barbalho por este presente para a nossa cidade. O Centro de Convenções será um catalisador para o crescimento cultural, turístico e econômico, refletindo positivamente em toda a comunidade," disse o gestor.

"O Centro de Convenções não apenas enriquecerá o cenário cultural e turístico de Santarém, mas, também, se tornará um hub para a realização de eventos que atrairão visitantes de toda parte. Estamos confiantes de que esta iniciativa se traduzirá em oportunidades econômicas significativas para os habitantes locais”, complementou Nélio Aguiar.

O Centro de Convenções presta homenagem a um ícone da música paraense, Sebastião Tapajós, cujo nome batiza o complexo. Nascido em Alenquer e criado em Santarém, Tapajós foi reconhecido internacionalmente como um dos melhores músicos brasileiros pela Academia Brasileira de Letras em 1992. O compositor faleceu em 2 de outubro de 2021.

O evento de inauguração contou com a presença de autoridades locais, representantes da comunidade e diversos segmentos da sociedade, todos testemunhando a concretização deste projeto que promete impulsionar o potencial cultural, turístico e econômico de Santarém e região. O Centro de Convenções Sebastião Tapajós já se posiciona como um legado duradouro para as gerações futuras.

Estrutura

Com espaço amplo, moderno e equipado, o Centro de Convenções foi construído em uma área de 10 mil metros quadrados. É um ambiente climatizado e dividido por setores, como o pavilhão de eventos, auditórios com capacidade para até 1.200 pessoas, blocos administrativos, praça de alimentação, camarins, área VIP, oito salas multiuso, sala de imprensa e uma ampla área para estacionamento.

Fonte: Comunicação/PMS