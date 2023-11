Em Faro, Associação Beneficente Emaús certifica 70 alunos do curso de informática

A Diocese de Óbidos, através da Associação Beneficente Emaús, coordenada pelo Projeto “A Força das Mulheres e Crianças na Amazônia” e Paróquia São João Batista, no Município de Faro, realizou no dia 21 de novembro a entrega dos certificados à 70 alunos concluintes do curso de Informática Básica do projeto denominado “Faro Virtual” da Escola de Informática Frei Eliseu Eismann - OFM.

A cerimônia da turma iniciou previamente com a “Aula da Saudade”, no qual os alunos aproveitaram o momento para confraternizar. Na oportunidade, houveram palestras sobre perspectivas para o município, mercado de trabalho, depoimentos dos pais e professores e agradecimento dos alunos.

Antes da entrega dos certificados, os alunos participaram da Missa em Ação de Graças, à oportunidade e seguiram para o evento de formatura. Com a conclusão da turma, receberam o certificado 70 alunos de diferentes idades.

O EIXO II - Educação do Projeto “A força das mulheres e crianças da Amazônia” atua na promoção do desenvolvimento social, minimização de vulnerabilidades sociais e criação de perspectiva através da Educação. Promovendo espaços e oportunidades para Mulheres e crianças de nossa Amazônia.

O projeto “A Força das Mulheres e Crianças na Amazônia” é uma iniciativa da Diocese de Óbidos através do Bispo Diocesano, Dom Bernardo Johannes, com o objetivo de fortalecer as mulheres e crianças de nossa região, criar perspectivas de um futuro melhor interrompendo ciclos de vulnerabilidade e proporcionando serviços em saúde, educação, gerando renda, resgatando a autoestima e fortalecer o serviço pastoral.

Fonte: Diocese de Óbidos