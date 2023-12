ÓBIDOS: 86ª Expedição do B/H Papa Francisco foi realizada nas comunidades São Lázaro e Ipaupixuna

O Barco Hospital Papa Francisco na Providência de Deus é um projeto da Associação e Fraternidade São Francisco de Assis na Providência de Deus, financiado pelo Ministério Público do Trabalho de Campinas -SP, e conta com a parceria do Governo do Estado do Pará, através de termo de fomento com a Secretária de Saúde do Estado - SESPA. Tem ainda o apoio da Diocese de Óbidos, Missão Central Franciscana, Bauducco, Alcoa, e outros parceiros que contribuem para que o projeto possa ter continuidade.

A última expedição de 2023, foi a 86ª que aconteceu nas Comunidades São Lázaro e Ipaupixuna, no município de Óbidos, e comunidades em torno. Foram mais de 6.067 atendimentos nesse período de 7 à 14 de dezembro, entre consultas, exames, entregas e orientações de medicação, cirurgias, internações, atendimentos e procedimentos odontológicos.

Ao todo foram realizados 2.417 exames, dentre eles: Laboratoriais, Mamografia, Métodos Gráficos, Oftalmológicos, Ultrassonografia, Urologia, PCCU e Raio X. Na área hospitalar, houve 29 internações cirúrgicas. Ainda houve a entrega de 563 kits de medicações e assistência e orientação farmacêutica, além de 854 almoços servidos para os pacientes.

Nesse período a equipe do Barco Hospital teve oportunidade de realizar 81 cirurgias entre média e baixa complexidade. Mais 744 consultas foram realizadas, entre Clínica Geral, Oftalmologia, Ginecologia, Pediatria, Dermatologia, Anestesiologia e Cirurgia Geral. Na parte odontológica, foram 499 procedimentos em odontologia.

Agradecemos aos profissionais médicos e voluntários, assim como a equipe de apoio da Secretaria Municipal de Saúde de Óbidos, proporcionando saúde através do amor e doação para as comunidades ribeirinhas.

O Barco Hospital Papa Francisco na Providência de Deus, nesse ano de 2023, realizou 22 expedições, e ultrapassou a marca de mais de 125 mil atendimentos, totalizando mais de 418 mil atendimentos, desde setembro de 2019, ano da sua inauguração.

Os trabalhos de 2024 do Barco Hospital Papa Francisco, iniciarão pelo município de Porto de Moz, entre os dias 18 e 25 de janeiro.

Fonte: BH Papa Francisco

Galeria de Fotos...