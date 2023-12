O Bloco Pai da Pinga homenageia "Rosildo Rei do Sax" no Carnapauxis 2024

Nesta quarta-feira, dia 20, o Bloco Pai da Pinga divulgou sua música para o Carnapauxis 2024, que presta homenagem a Rosildo do Sax com a canção "Mestre do Sax Rosildo Marinho". A letra da música e a interpretação são de Arthur Júnior, no teclado Didico, na guitarra Toni Rogério, no sax Marquinho e na técnica Eloilson Ribeiro.

Conversamos com Arthur Jr., que nos informou que, no dia 25 de dezembro, no Mariano Futebol Clube, ocorrerá o lançamento do Bloco Pai da Pinga para o ano de 2024. O evento incluirá a apresentação da música, a presença dos cavalinhos do Boi e, enfim, toda a estrutura do bloco para o próximo Carnapauxis.

Sobre o Bloco e a música em homenagem a Rosildo, Arthur Jr. comentou: "Todo o aparato é um carinho ao nosso grande maestro Rosildo Marinho, pessoa que sempre esteve conosco desde o início. Ele sempre nos apoiou integralmente. Então, temos um carinho enorme por esse grande músico, e nada mais justo do que uma homenagem a essa pessoa viva. Fizemos questão de criar esta letra da música para o Carnaval 2024, homenageando esse grande músico obidense. Nós, do Pai da Pinga, temos todo esse carinho e afeto pelo maestro Rosildo."

Para finalizar, Arthur agradeceu a todos que ajudaram e ajudam o Bloco Pai da Pinga: "Somos gratos a todos os apoiadores, comerciantes, prefeitos que sempre nos ajudaram. Agradecemos a todos por contribuírem para manter viva essa cultura, para manter este bloco de irreverência, um autêntico bloco de rua que anima nossa cidade toda segunda-feira, com muita alegria, marchinhas, samba, xaxado, enfim, a irreverência do Carnaval do Bloco Pai da Pinga", finalizou Arthur Júnior.

Portanto, aí vai a música do Pai da Pinga 2024:

