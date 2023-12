Papa Francisco recebe em audiência Dom Bernardo, Frei Francisco, Frei Nicolau e Frei Jacó

"Sejamos Anunciadores da Esperança, Avante!". Santo Padre Francisco, recebeu em audiência em Roma o Bispo da Diocese de Óbidos, Frei Francisco e a comitiva e os religiosos da Congregação Pobres Servos na Providência Divina.

Na manhã desta quarta-feira, (20), o Santo Padre Papa Francisco, recebeu em Audiência Geral na Sala São Paulo VI, no Vaticano, o Bispo da Diocese de Óbidos, Dom Bernardo Johannes, Frei Francisco Belotti, Frei Nicolau, Frei Jacó, que faz parte do Hospital em Portugal, os Irmãos da Congregação dos Pobres Servos na Providência Divina - Dom João Calábria, Padre Noicir, Irmão Gedovar e Irmão José Brunelli. Estiveram também presentes com Dom Bernardo, Reginaldo, que faz parte da Administração da Associação Lar Francisco, Anderson, responsável pelos Barcos Hospitais e o projeto dos voluntários, e o Dr. Fábio.

Na chegada do Papa Francisco, cumprimentou o Dom Bernardo, em resposta, o Bispo citou quem estavam presentes, o Frei Francisco, os frades do Hospital e do Barco Hospital, e o Papa respondeu com alegria a seguinte frase, "Sono Bravi!", traduzido para o português, "Eles são muito bons!".

Em seguida, o Papa Francisco ficou contente com tantos trabalhos apresentados pelo Bispo Dom Bernardo, que ainda comentou sobre os trabalhos nos Hospitais, nos Barcos Hospitais, em especial os Hospitais que estão no território da Diocese de Óbidos e o Hospital de Marituba, com os trabalhos que são desenvolvidos no Coração da Amazônia o Papa ficou muito satisfeito e respondeu, "Sempre Avanti!", em italiano.

No ensejo da visita, Frei Francisco Belotti, aproveitou para convidá-lo para que esteja presente na inauguração do Barco Hospital São João XXIII, a terceira embarcação hospitalar da Amazônia, que acontecerá em fevereiro de 2024, em Manaus.

No final, Dom Bernardo presenteou o Papa Francisco, com algumas lembranças, entre elas, com castanhas do Pará, que são oriundas de Óbidos, e ficou muito feliz com a pequena lembrança de nossa região. A visita teve um clima fraterno, de comunhão, de simplicidade, e de muita alegria.

www.obidos.net.br - Informações e fotos Diocese de Óbidos