Apresentações culturais marcam segundo dia do Natal da Família Obidense

O espírito natalino continua envolvendo a cidade de Óbidos, e na noite desta quinta-feira, 21 de dezembro, a Praça da Cultura foi o palco para uma série de apresentações culturais emocionantes no Natal da Família Obidense.

Entre as performances que encantaram o público, a Escola Inglês de Souza se destacou com a vibrante coreografia "Vem Chegando o Natal", apresentada pelos alunos do maternal e pré I. O Musical dos Idosos, do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do Núcleo I, Perpétuo Socorro (SEMDES), trouxe à cena a alegria e a vitalidade dos mais experientes, enquanto a Escola Manoel Valente do Couto iluminou a noite com a encantadora coreografia "Estrelinha de Natal".

A jovem e talentosa cantora mirim, Taís Fernandes, do Departamento Infantil da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, emocionou a plateia ao interpretar a música "Passa lá em casa, Jesus". O Coral dos Idosos, pertencente ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do Núcleo II, São Francisco (SEMDES), também brilhou com sua apresentação única.

As vozes poderosas das cantoras Giulliany Stefany, entoando a música "Noite Santa" de Elaine Martins, e Geovana Araújo, com suas interpretações de músicas natalinas, elevaram ainda mais o clima festivo.

O ápice da noite ficou por conta da Banda Kairós, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, que encerrou as apresentações com louvores envolventes, celebrando a festa cristã de maneira memorável.

Para a noite desta sexta-feira, 22 de dezembro, a programação promete mais momentos especiais com a chegada do Papai Noel, distribuição de brinquedos e um emocionante sorteio de prêmios para as crianças. O Natal da Família Obidense continua a encantar e unir a comunidade em celebração à magia dessa época tão especial.

